OperaHD: Риголетто, 2017

Глубокой и трагической оперой Верди в знаменитой постановке Дэвида МакВикара дирижирует Александр Джоэл, а отличный состав возглавляют Димитрий Платаниас, Люси Кроу и Майкл Фабиано. Интерпретация Дэвида МакВикара ставит в центр сюжета вердиевской трагедии тему совращения невинных. Риголетто, придворный шут герцога Мантуанского, за свои насмешки проклят отцом одной из совращенных герцогом девушек. Когда герцог соблазняет дочь Риголетто Джильду, кажется, что проклятие исполнилось… Постановка Дэвида МакВикара подчеркивает жестокость, царящую при мантуанском дворе. Под яркие, живые мелодии Верди разряженные придворные предаются пирам и оргиям. Среди музыкальных шедевров Верди в этой опере — энергичная песенка Герцога «Ladonnaè mobile», в которой он выражает своё пренебрежение к женскому полу; протяжные лирические дуэты Джильды с Риголетто и Герцогом; а также великолепный квартет из 3-го действия, очаровательно сплетающий голоса в единую гармонию, когда опера уже близится к своему трагическому финалу. В 1855 году Джузеппе Верди написал, что «Риголетто» — его лучшая опера. Чтобы ее поставить, композитору пришлось преодолеть государственную цензуру — цензоры возражали против изображения аморального правителя. Но на премьере в 1851 году Верди был отомщен: опера имела огромный успех. В течение последующих 10 лет она исполнялась 250 раз и по-прежнему остается одной из самых популярных в репертуаре.