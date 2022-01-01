ROH: Волшебная флейта, 2017

Чудесная опера Моцарта «Волшебная флейта» оживает на сцене в постановке Дэвида МакВикара с прекрасными декорациями Джона МакФарлейна.

Принц Тамино обещает Царице Ночи спасти её дочь Памину от волшебника Зарастро. Вместе с птицеловом Папагено он отправляется в путь – но оказывается, что всё не так просто, как кажется…

Классический спектакль Дэвида МакВикара показывает обе стороны оперы Моцарта, как комическую, так и серьёзную. Зритель перенесётся в фантастический мир танцующих животных, летающих механизмов и мерцающего звёздного неба. Постановка служит прекрасным фоном для искромётной моцартовской музыки, от колоратурных фейерверков Царицы Ночи до лирических любовных дуэтов Тамино и Памины, а также весёлых, похожих на народные песни арий Папагено.

«Волшебная флейта» – не просто комедия, но ещё и отражение духовных верований самого Моцарта: в сердце этой очаровательной сказки – идеалы Просвещения, глубинный поиск мудрости и добродетели. «Волшебная флейта» сразу полюбилась публике, а предполагаемый соперник Моцарта Сальери назвал её «operone» – «великой оперой».