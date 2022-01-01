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TheatreHD: Норма
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Metropolitan Opera: Norma

TheatreHD: Норма, 2017

2017 / США
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О фильме

Сезон откроет новая постановка «Нормы» Винченцо Беллини. В заглавной партии выступит Сондра Радвановски, блестяще исполнившая ее уже в 2013 году в Мет, а затем и в Канадской оперной компании, в оперном театре Сан-Франциско, в Баварской опере, театре Лисеу в Барселоне и чикагской Лирической опере. Джойс ДиДонато исполнит роль Адальжизы, подруги, невольно соперничающей с Нормой за любовь Поллиона, роль которого исполнит Джозеф Каллея. В роли старого жреца Оровеза выступит Мэтью Роуз. Дирижер Карло Рицци и режиссер Дэвид Маквикар работают над премьерой новой сценической версии.

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Продолжительность 3 часа 4 минуты
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Дэвид МакВикар
В ролях
Сондра Радвановски
Джойс Дидонато
Джозеф Каллея
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Норма 1 постер
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