Анна Нетребко выступит в роли Леоноры. Ее дебюта в этой партии на сцене Мет ждали уже давно. Дмитрий Хворостовский исполнит роль графа ди Луны, Йонхон Ли — роль заглавного персонажа оперы, трубадура Манрико. Штефан Коцан споет Феррандо, слугу графа, а Долора Заджик исполнит роль, которая давно стала ее визитной карточкой, — безумной цыганки Азучены.
СтранаСША
Продолжительность2 часа 45 минут
Год выпуска2015
Премьера в мире3 октября 2015
Дата выхода
16 августа 2023
Латвия
U
Сборы в мире$129 393
ПроизводствоThe Metropolitan Opera, A Metropolitan Opera High-Definition Production