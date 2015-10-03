Оповещения от Киноафиши
Трубадур

Трубадур

Il trovatore 18+
О фильме

Анна Нетребко выступит в роли Леоноры. Ее дебюта в этой партии на сцене Мет ждали уже давно. Дмитрий Хворостовский исполнит роль графа ди Луны, Йонхон Ли — роль заглавного персонажа оперы, трубадура Манрико. Штефан Коцан споет Феррандо, слугу графа, а Долора Заджик исполнит роль, которая давно стала ее визитной карточкой, — безумной цыганки Азучены.
Страна США
Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 3 октября 2015
Дата выхода
16 августа 2023 Латвия U
Сборы в мире $129 393
Производство The Metropolitan Opera, A Metropolitan Opera High-Definition Production
Другие названия
Verdi: Il Trovatore
Режиссер
Дэвид МакВикар
В ролях
Анна Нетребко
Анна Нетребко
Долора Заджик
Йонхон Ли
Дмитрий Хворостовский
Штефан Коцан
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

8.6
Оцените 14 голосов
8.7 IMDb
Отзывы о фильме

