Анна Нетребко выступит в роли Леоноры. Ее дебюта в этой партии на сцене Мет ждали уже давно. Дмитрий Хворостовский исполнит роль графа ди Луны, Йонхон Ли — роль заглавного персонажа оперы, трубадура Манрико. Штефан Коцан споет Феррандо, слугу графа, а Долора Заджик исполнит роль, которая давно стала ее визитной карточкой, — безумной цыганки Азучены.

