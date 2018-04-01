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OperaHD: Риголетто
Отзывы о фильме «OperaHD: Риголетто»
OperaHD: Риголетто
2017 / Великобритания
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виктор морозов
1 апреля 2018, 09:25
18+, это что, порнуха? И по 900р. билеты, чтобы шли не на оперу, а на боевики и некрофилию... Назовите кинотеатр Бандитский Петербург, самое то.
1 апреля 2018, 09:25
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