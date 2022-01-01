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Андре Шенье
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Andrea Chénier

Андре Шенье, 2015

2015 / Великобритания
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О фильме

«Андре Шенье»(1896) Умберто Джордани представляет собой художественный рассказ о последних годах жизни французского поэта Андре Шенье, обезглавленного во время Эпохи террора в 1794 году. Это величайшая из опер Джордано, которая показывает, почему Пуччини иногда опасался конкуренции со стороны Джордано. В роли Шенье с тремя великолепными ариями Йонас Кауфманн, датчанка Ева-Мария Вэстбрук, сопрано, исполняет партию возлюбленной Шенье Мадлен, включая великую арию ‘Lamammamorta’, любимую арию Марии Каллас. Сербский баритон Желько Лучич в роли Шарля Жерара – ставшего революционером слуги, который был соперником Шенье в борьбе за любовь Мадлен. После череды успешных проектов, таких как «Риголетто» и «Троянцы», режиссер Дэвид Маквикар возвращает захватывающую историческую драму в новой постановке на сцену Ковент-Гарден впервые с 1985 года.

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Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2015
Возраст 6+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Дэвид МакВикар
В ролях
Йонас Кауфманн
Ева-Мария Вэстбрук
Желько Лучич
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Андре Шенье 1 постер
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