Андре Шенье, 2015

«Андре Шенье»(1896) Умберто Джордани представляет собой художественный рассказ о последних годах жизни французского поэта Андре Шенье, обезглавленного во время Эпохи террора в 1794 году. Это величайшая из опер Джордано, которая показывает, почему Пуччини иногда опасался конкуренции со стороны Джордано. В роли Шенье с тремя великолепными ариями Йонас Кауфманн, датчанка Ева-Мария Вэстбрук, сопрано, исполняет партию возлюбленной Шенье Мадлен, включая великую арию ‘Lamammamorta’, любимую арию Марии Каллас. Сербский баритон Желько Лучич в роли Шарля Жерара – ставшего революционером слуги, который был соперником Шенье в борьбе за любовь Мадлен. После череды успешных проектов, таких как «Риголетто» и «Троянцы», режиссер Дэвид Маквикар возвращает захватывающую историческую драму в новой постановке на сцену Ковент-Гарден впервые с 1985 года.