Операция «Хромит», 2016

Лето 1950 года, разгар Корейской войны. Армия северян пересекла границу, захватила Сеул и оттеснила остатки южнокорейских войск и сил ООН за Пусанский периметр. 95% полуострова уже принадлежит коммунистам, но в Пусан прибывает 70-летний генерал США Дуглас Макартур, получивший от ООН все полномочия на ведение наземных операций.

Макартур разрабатывает отчаянный план Инчхонской десантной операции (или операции “Хромит”), согласно которому южнокорейские и американские морпехи должны высадиться в самом тылу врага и переломить ход войны. Это история предшествующей десанту разведоперации “X-Ray”, о цели которой знали только генерал Макартур и восемь южнокорейских добровольцев.