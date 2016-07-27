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Incheon sangryuk jakjeon

Операция «Хромит», 2016

2016 / Корея
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Американский генерал Дуглас Макартур готовит масштабную десантную операцию в разгар Корейской войны. Успех предприятия зависит от тайного задания команды разведки. Агентам нужно попасть в корейский порт Инчхон, находящийся под управлением Лим Ге-джина, и найти важнейшие стратегические сведения в военном штабе. Операция должна изменить ход всей войны и стать переломным моментом в боевых действиях.

  • Военный драматический фильм, имеющий черты шпионского боевика, базируется на событиях, происходивших в действительности.
  • Морской десант США, высадившийся в сентябре 1950 года в порту Инчхон, вошел в историю и был назван одной из самых успешных операций XX века.
  • Производственная студия планировала, что сцены с Лимом Нисоном снимут в США, но он, зная предысторию киноленты, настоял на съемках в Южной Корее.
  • Представители Северной Кореи прокомментировали фильм неодобрительно, назвав нелепой бравадой.
  • Кинолента является первым совместным фильмом США и Южной Кореи, посвященным Корейской войне, со времен картины «Инчхон» 1981 года.
  • Тела, брошенные в реку с поезда в фильме, падают вертикально, но из-за скорости состава должны были описывать дугу.

Лето 1950 года, разгар Корейской войны. Армия северян пересекла границу, захватила Сеул и оттеснила остатки южнокорейских войск и сил ООН за Пусанский периметр. 95% полуострова уже принадлежит коммунистам, но в Пусан прибывает 70-летний генерал США Дуглас Макартур, получивший от ООН все полномочия на ведение наземных операций.

Макартур разрабатывает отчаянный план Инчхонской десантной операции (или операции “Хромит”), согласно которому южнокорейские и американские морпехи должны высадиться в самом тылу врага и переломить ход войны. Это история предшествующей десанту разведоперации “X-Ray”, о цели которой знали только генерал Макартур и восемь южнокорейских добровольцев.

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 27 сентября 2017
Премьера в мире 27 июля 2016
Возраст 16+
Режиссер
Джон Х. Ли
В ролях
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Операция «Хромит» 3 постера
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Операция «Хромит»

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