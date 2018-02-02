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Киноафиша Рецензии «Кое-что на день рождения»: Рецензия Киноафиши

«Кое-что на день рождения»: Рецензия Киноафиши

2 февраля 2018 00:00
«Кое-что на день рождения»: Рецензия Киноафиши
Жизнь еще не заканчивается!

Начинающий модельер Сенна Бергес отчаялась найти свое счастье, почти смирившись с положением полной неудачницы и одинокой леди: несмотря на ее красоту даже в немолодом возрасте, семейное счастье раз за разом ускользает от главной героини. Однако встреча с симпатичным адвокатом способна изменить ее жизнь: судьба словно решила дать Сенне еще один шанс стать счастливой. Все несколько портит всего одна деталь: день рождения, на который обязательно случается что-то плохое. Сенна полна решимости не упустить адвоката и доказать в первую очередь самой себе, что она может разорвать порочный круг.

Кадр из фильма «Кое-что на день рождения»
Кадр из фильма «Кое-что на день рождения»

«Кое-что на день рождения» - фильм от женщин для женщин и про женщин; про то, что жизнь женщины не кончается даже после тридцати; первые морщинки – не повод себя хоронить заживо, а череда неудач – опускать руки и перестать сражаться за свое счастье. Вместе с тем, произведение – полноценный дебют для Сьюзен Уолтер, выступившей в роли продюсера, режиссера и сценариста. Смелость и упорство, с которым режиссер добивалась воплощения своей задумки, позволив разойтись во всю свою мощь оскароносным Шэрон Стоун (роль Сенны Бергес) и Эллен Бёрстин (мать Сенны), вызывают уважение. После просмотра произведения, это чувство и вовсе превращается в восхищение. Аккуратная и вместе с тем довольно колкая комедия, помимо приятной картинки и игры актеров, полнится хорошо поставленными диалогами и контекстуальными размышлениями о жизни и мужчинах, позволяя вынести после просмотра каждой зрительнице что-то для себя. Отдельно приятно видеть Джин Грей (Фамке Янссен) на переднем плане. Добавить к этому Тони Годуина (адвокат Адам) – и жанр романтической комедии наполняется новыми красками, освобождаясь от оков уже ставших привычными для аудитории пошлости и плоскости.

Кадр из фильма «Кое-что на день рождения»
Кадр из фильма «Кое-что на день рождения»

Для Стоун роль Сенны – словно послание для нее самой: прогремевшая в «Основном инстинкте», она раз за разом покоряла экраны с 1988 года пополняя свою коллекцию кинопремий всевозможными наградами. Пережив достаточное количество взлетов и падений, Стоун в свои 59 лет, казалось, пора бы уже уступить дорогу молодым, постепенно отодвигаясь на задний план; но предложение Уолтер стало для нее шансом доказать, что играть она еще не разучилась и может задать жару, получив в руки главную роль.

Кадр из фильма «Кое-что на день рождения»
Кадр из фильма «Кое-что на день рождения»

Если вы соскучились по Шэрон и Фамке, «Кое-что на день рождения» - прекрасный шанс увидеть их во всей красе; то же самое, если вы соскучились по хорошему фильму с небанальной моралью и приятной, терпкой игре актеров. Душевность, юмор, отсутствие пошлости и заезженности, актуальность и злободневность – вот основные качества произведения Сьюзен Уолтер.

Потапова Галина

Фильм в российском прокате с 1 февраля

Расписание и покупка билетов на фильм «Кое-что на день рождения»

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