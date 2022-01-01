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Начинающий модельер Сенна Бергес отчаялась найти свое счастье, почти смирившись с положением полной неудачницы и одинокой леди: несмотря на ее красоту даже в немолодом возрасте, семейное счастье раз за разом ускользает от главной героини. Однако встреча с симпатичным адвокатом способна изменить ее жизнь: судьба словно решила дать Сенне еще один шанс стать счастливой. Все несколько портит всего одна деталь: день рождения, на который обязательно случается что-то плохое. Сенна полна решимости не…