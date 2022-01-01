Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кое-что на день рождения Кое-что на день рождения
Киноафиша Фильмы Кое-что на день рождения Отзывы о фильме «Кое-что на день рождения»
A Little Something for your Birthday Кое-что на день рождения 2017 / США
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Кое-что на день рождения»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Начинающий модельер Сенна Бергес отчаялась найти свое счастье, почти смирившись с положением полной неудачницы и одинокой леди: несмотря на ее красоту даже в немолодом возрасте, семейное счастье раз за разом ускользает от главной героини. Однако встреча с симпатичным адвокатом способна изменить ее жизнь: судьба словно решила дать Сенне еще один шанс стать счастливой. Все несколько портит всего одна деталь: день рождения, на который обязательно случается что-то плохое. Сенна полна решимости не…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Хэллоуин заканчивается 27 комментариев
Книга Илая
Книга Илая 1 комментарий
Неувольняемый
Неувольняемый 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Финальный аккорд
Финальный аккорд
2021, Великобритания, криминал, музыка, мелодрама
Держать удар
Держать удар
2018, США, драма, спорт, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Related video
«Идет обратный отсчет»: правда о браке Пугачевой с Галкиным вышла наружу
«Времени осталось немного»: Дану Борисову предупредили о страшном исходе
Отмалчиваться не стала: фанаты опешили от поступка Ханде Эрчел
В спорах о возвращении Пугачевой поставили точку: Галкин не стал молчать
Пошел против жесткого запрета: неожиданный поступок принца Чарльза предали огласке
Водят публику за нос: воссоединению Керема Бюрсина и Ханде Эрчел нашлось подтверджение
Не рецидив онкологии: известный журналист выдала правду о состоянии Вайкуле
Пошел ва-банк: звезда «Уральских пельменей» проболтался о шутке над Масляковым
«В очередной раз срываюсь»: 44-летняя Пегова заговорила о похудении
Лифт размером с «однушку»: баснословная цена дома Джигана больше не секрет
Выход на сцену под угрозой: новый ультиматум Степаненко предали огласке
«Страшно подумать, что дальше»: Волочкова пошла вразнос на глазах у всей страны
Приложение киноафиши