«Поезд на Париж»: Рецензия Киноафиши

Патриотизм, как стиль жизни

Трое друзей: Сэндлер, Стоун и Скарлатос познакомились еще в школе, где умудрялись всем доставлять одни лишь проблемы. Верили в них исключительно мамы, которые защищали своих чад от всего мира. Мальчики же хотели стать военными и просто служить своей стране. Друзья разными путями шли к общей цели, постоянно при этом общаясь по скайпу и обсуждая возможные варианты. В реальности они встречаются, собравшись отправиться в путешествие по Европе. Мир посмотреть и себя показать. Добравшись до Амстердама, друзья решают ехать в Париж на поезде, где им приходится противостоять террористу.

Кадр из фильма «Поезд на Париж»

Клинт Иствуд продолжил своим новым фильмом «Поезд на Париж» рассказывать кинозрителям ура-патриотические истории о силе и мужестве американских военных. Экранизация эпизода о попытке захвата поезда рассказана и сыграна реальными участниками тех событий. Все это звучит интересно и захватывающе, а вот выглядит история на киноэкране иначе. Иствуд очень подробно останавливается на детстве главных героев и уделяет достаточно много времени тому, что, как бы ни издевалось над героями общество, их не смогли сломить. Делая акцент на том, что ребята учились в школе с религиозным уклоном и именно вера помогла им выжить и добиться своей цели.

Кадр из фильма «Поезд на Париж»

Постоянный оператор Иствуда Том Стерн («Подмена», «Письма с Иводзимы») дословно пересказал историю американских героев, специально сделав некоторые сцены фильма любительскими, чтобы зрители почувствовали себя участниками тех событий. Сюжет «Поезда на Париж» перемешан. Чередуя события прошлого и настоящего, создатели фильма пытаются сделать героев и их поступки более понятными. Озвучил фильм новый соратник режиссера «Малышки на миллион» композитор Кристиан Джейкоб, благодаря музыке которого кинопублике легче и проще понять героев, а в нужный момент сопереживать их промахам. Финал проекта - реальное видео о награждении ребят, которые получили медали из рук президента Франсуа Олланда, отметившего их вклад в дружеские отношения между Америкой и Европой. Из известных лиц - только мамы героев: Джуди Грир («Чего хочет женщина», «Мир Юрского периода») да Дженна Фишер («Безработная неделя», «Слизняк»).

Название

Картина «Поезд на Париж» - это дословно пересказанная история трех героев, которые всю жизнь шли к своему триумфу. Клинт Иствуд зацепился за идею, что в США живут лучшие герои нашего времени. Правда, упоминает он и русских, про которых американцы обычно пытаются забыть, искренне полагая, что ключевую победу во Второй мировой войне и разгром фашистов провели их соотечественники. Европейцы же им рассказывают, что все было несколько иначе. «Поезд на Париж» неплох был бы в варианте документального фильма, эдакого подробного и вежливого рассказа о героях и их судьбах. Режиссеру и продюсерам просто нечего предложить своим зрителям. Сама история слишком простая и понятная, чтобы показывать ее в реалистичной, выбранной ими манере. Без твистов и других кинематографических хитростей она кажется скорее некоей манипуляцией, а не возможностью вспомнить о героизме американцев.

Дмитрий Бортников