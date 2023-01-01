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Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи
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First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи 2017 / США
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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