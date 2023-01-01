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Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи
Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи, 2017: актеры и роли
First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers
Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи
2017 / США
Трейлер
7.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи, 2017: актеры и роли
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Режиссер
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
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