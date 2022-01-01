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Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи
Киноафиша Фильмы Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи Отзывы о фильме «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи»
First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи 2017 / США
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи»

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Наша рецензия

Весной 1975 года в Камбодже после победы в гражданской войне к власти пришли «красные кхмеры». Американцы ретировались на родину, а местным жителям, помогавшим им, пришлось тщательно скрываться от нового режима. Людей попросту уничтожали, используя довод - лучше убить невинного человека, чем оставить в живых врага. Особенно тщательно проверялись бывшие чиновники, полицейские, военные и учителя. Никто в обновленной Камбодже ничего не должен был иметь, чтобы все были равны. Излишки…

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