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Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи
Награды и номинации фильма Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи
First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers
Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи
2017 / США
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7.2
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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