Кабачок «13 стульев», 1966

«Тринадцать стульев» - так называлась юмористическая передача, которую хорошо помнит старшее поколение. Она начала выходить в 1966 году, сразу же стала одной из самых любимых и просуществовала пятнадцать лет. Каждый месяц зрителей ждал новый выпуск, где полюбившиеся герои из польского кабачка веселили своими шутками, танцами и задорными песнями на польском языке. Практически это был самый продолжительный советский телесериал. В выпусках принимали участие актеры Театра Сатиры, и за многие годы образы персонажей настолько полюбились телезрителям, что актеров уже называли по именам героев передачи - пани Моника, пан Директор, пани Зося, пан Профессор, пан Зюзя и т.д. Конечно, спустя столько лет и шутки, и старые добрые польские песенки воспринимаются иначе, не столь смешно и остро. И тем не менее, это очень добрая и веселая передача, которую и сегодня будут с ностальгическим умилением смотреть онлайн люди, родившиеся в СССР. А возможно, она придется по душе и молодым зрителям.