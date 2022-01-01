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Кабачок «13 стульев» Кабачок «13 стульев»
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Кабачок «13 стульев», 1966

1966 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

«Тринадцать стульев» - так называлась юмористическая передача, которую хорошо помнит старшее поколение. Она начала выходить в 1966 году, сразу же стала одной из самых любимых и просуществовала пятнадцать лет. Каждый месяц зрителей ждал новый выпуск, где полюбившиеся герои из польского кабачка веселили своими шутками, танцами и задорными песнями на польском языке. Практически это был самый продолжительный советский телесериал. В выпусках принимали участие актеры Театра Сатиры, и за многие годы образы персонажей настолько полюбились телезрителям, что актеров уже называли по именам героев передачи - пани Моника, пан Директор, пани Зося, пан Профессор, пан Зюзя и т.д. Конечно, спустя столько лет и шутки, и старые добрые польские песенки воспринимаются иначе, не столь смешно и остро. И тем не менее, это очень добрая и веселая передача, которую и сегодня будут с ностальгическим умилением смотреть онлайн люди, родившиеся в СССР. А возможно, она придется по душе и молодым зрителям.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 1966
Возраст 12+
Режиссер
Спартак Мишулин
Спартак Мишулин
В ролях
Спартак Мишулин
Спартак Мишулин
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Виктор Байков
Георгий Тусузов
Роман Ткачук
Роман Ткачук
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кабачок «13 стульев» 1 постер
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