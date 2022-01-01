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Konets sveta

Конец света, 1962

1962
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Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1962
Премьера в мире 24 июня 1963
Режиссер
Борис Бунеев
В ролях
Татьяна Пельтцер
Татьяна Пельтцер
Все актеры и съемочная группа
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