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Киноафиша Фильмы Дон Диего и Пелагея

Дон Диего и Пелагея

Don Diego i Pelageya 18+
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О фильме

Начальник маленькой железнодорожной станции — пустой и неумный человек — увлекается чтением рыцарских романов. Отождествляя себя с доном Диего, распаленный июльской жарой, герой злится на очередной поезд, отрывающий его от захватывающего романа. Увидев переходящую рельсы старушку, он тут же составляет протокол о нарушении Пелагеей Деминой железнодорожных правил. Старушку вызывают в суд и приговаривают к трем месяцам заключения. В дело вмешивается возмущенная формализмом судопроизводителей комсомольская ячейка. Комсомольцы добиваются освобождения Пелагеи. Тонко насыщенный бытовыми деталями, наполненный множеством комических ситуаций, с которыми как бы не хотела соглашаться простодушная и наивная героиня (гениальная работа Блюменталь-Тамариной), фильм был очень хорошо принят и зрителем, и критикой.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 1927
Премьера в мире 29 апреля 1928
Дата выхода
29 апреля 1928 Россия
Производство Mezhrabpom-Rus
Другие названия
Don Diego i Pelageya, Don Diego and Pelagia, Don Diego i Pelagia, Дон Диего и Пелагея
Режиссер
Яков Протазанов
В ролях
Мария Блюменталь-Тамарина
Александр Быков
Владимир Михайлов
И. Левкоева
Иван Юдин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
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