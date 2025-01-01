Начальник маленькой железнодорожной станции — пустой и неумный человек — увлекается чтением рыцарских романов. Отождествляя себя с доном Диего, распаленный июльской жарой, герой злится на очередной поезд, отрывающий его от захватывающего романа. Увидев переходящую рельсы старушку, он тут же составляет протокол о нарушении Пелагеей Деминой железнодорожных правил. Старушку вызывают в суд и приговаривают к трем месяцам заключения. В дело вмешивается возмущенная формализмом судопроизводителей комсомольская ячейка. Комсомольцы добиваются освобождения Пелагеи. Тонко насыщенный бытовыми деталями, наполненный множеством комических ситуаций, с которыми как бы не хотела соглашаться простодушная и наивная героиня (гениальная работа Блюменталь-Тамариной), фильм был очень хорошо принят и зрителем, и критикой.
|29 апреля 1928
|Россия