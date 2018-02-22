«Гномы в доме»: Рецензия Киноафиши

Пейнтбол и монстры

Каждый год Хлоя переезжает из одного города в другой, потому что ее мама занята карьерой и вынуждена часто менять место жительства. Из-за постоянных переездов у девочки возникли проблемы в общении со сверстниками. Ей отчаянно хочется найти настоящих друзей и проводить время с ними, но стоит только переехать в другой город, как одноклассники из бывшей школы ее тут же забывают и перестают отвечать на сообщения. А новых друзей завести не так-то просто. Компьютерные игры дарят школьнице хоть толику общения. Правда, принять участие в очередной игре у нее не получается – wi-fi в ее новом доме не сразу подключили. К тому же вскоре выясняется, что в старинном, и прямо скажем, настораживающем особняке, куда въехали Хлоя и ее мама, живут гномы. Они охраняют портал, по которому монстры трогги перемещаются из другого мира на Землю. Хлоя о важной миссии гномов понятия не имела и успела наворотить дел с вагон и маленькую тележку. Теперь мир находится под угрозой.

Кадр из фильма «Гномы в доме»

«Гномы в доме» отдают дань уважения ужастикам на любой вкус. В этом детском мультфильме используются легко узнаваемые приемы из фильмов ужасов, способные сгустить краски и создать пугающую атмосферу. В мультике легко угадываются следы кинолент о приведениях, обитающих в заброшенных домах, и верениц картин о потусторонних и параллельных мирах, чьи жители мечтают разрушить хрупкую Землю и полакомиться плотью здешнего населения. Но надолго анимационная лента в жанре хоррора не задерживается, как бы прожорливые трогги ни напоминали лайтовую версию зубастиков. В конечном счете сражение с монстрами в «Гномах в доме» скорее похоже на пейнтбол в декорациях викторианского особняка, чем на эпическое столкновение с опасным противником. При этом пыльные лестницы и обветшалый шик полузаброшенного дома в мультфильме сочетается с неоновой эстетикой.

Кадр из фильма «Гномы в доме»

«Гномы в доме» отчаянно кричат о том, что детство должно проходить в играх с друзьями, а не в социальных сетях. И о том, что настоящий друг познается в игре и в беде, а не по количеству лайков. В общем, тема здесь затронута актуальная и не только по отношению к детям и подросткам, но и взрослым, ведущим учет лайков своих постов. Другой вопрос, что «Гномам в доме» не удается выжать максимум драйва из столкновения Хлои и ее новых друзей с троггами, и мультик порой сбивается с ритма. Да и ругать соцсети подчас проще, чем показать наравне с отрицательными их положительные стороны и то, как сильно изменился мир с появлением нового типа общения.

Кадр из фильма «Гномы в доме»

Правда, сказать, что упреки создателей мультфильма к социальным сетям не оправданы, нельзя. С каждым тезисом, угадываемым в мультике, легко согласиться. Кроме противопоставления живого общения и автоматической простановки лайков, создатели «Гномов в доме» не забыли и о том, что современные подростки выкладывают в интернет в том числе и записи унижений своих знакомых. Тем не менее такой заход не превращает мультфильм в остросоциальную драму. Как не становится мультик семейной трагедией, в которой много работающая мать-одиночка воспитывает дочь по телефону. «Гномы в доме» не уходят в проработку этих проблем и по большей части концентрируются на стрелялке по троггам.

Кадр из фильма «Гномы в доме»

Мультфильм в очередной раз провозглашает важность дружбы и, очевидно, тоскует по тем временам, когда дети проводили свободное время, бегая по двору или играя в прятки в доме, а не за компьютером. В мультфильме заложено много интересных заходов, развитие которых могло бы вывести мультик на принципиально иной уровень. Однако его создатели, указывая на ворох проблем в жизни современного подростка, делают шаг в сторону и просто позволяют школьникам остаться детьми, чтобы они смогли вдоволь наиграться и забыть хотя бы на мгновение о своих невзгодах.

Елена Громова

В российском прокате с 22 февраля 2018 года

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