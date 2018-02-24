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Гномы в доме Гномы в доме
Киноафиша Фильмы Гномы в доме Отзывы о мультфильме «Гномы в доме»
Gnome Alone Гномы в доме 2017 / Канада
6.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о мультфильме «Гномы в доме»

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Наша рецензия

Каждый год Хлоя переезжает из одного города в другой, потому что ее мама занята карьерой и вынуждена часто менять место жительства. Из-за постоянных переездов у девочки возникли проблемы в общении со сверстниками. Ей отчаянно хочется найти настоящих друзей и проводить время с ними, но стоит только переехать в другой город, как одноклассники из бывшей школы ее тут же забывают и перестают отвечать на сообщения. А новых друзей завести не так-то просто. Компьютерные игры дарят школьнице хоть толику…

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musia83 24 февраля 2018, 14:45
Оценка
Постоянно ходим с дочкой в кино на мультики. Этот мультик один и лучших за последнее время, также сильно понравился как Тролли.
24 февраля 2018, 14:45 Ответить
Даниил Лучин 8 марта 2018, 17:19
какая цена билета?
8 марта 2018, 17:19 Ответить
Киноафиша.инфо 8 марта 2018, 17:23
в ответ на сообщение Даниил Лучин от 8 марта 2018, 17:19
Здравствуйте! Уточните город и кинотеатр, пожалуйста.
8 марта 2018, 17:23 Ответить
Александр Горбунов 14 марта 2018, 14:16
Оценка
Пошли на фильм с дочерью 6 лет.мне вроде интересным показался-но она чуть не заплакала от страха ушли с 15 ой минуты...резкие звуки пугающийся меняющийся сюжет-для нее реально страшно..видимо нам еще рано...
14 марта 2018, 14:16 Ответить
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