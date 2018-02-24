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Каждый год Хлоя переезжает из одного города в другой, потому что ее мама занята карьерой и вынуждена часто менять место жительства. Из-за постоянных переездов у девочки возникли проблемы в общении со сверстниками. Ей отчаянно хочется найти настоящих друзей и проводить время с ними, но стоит только переехать в другой город, как одноклассники из бывшей школы ее тут же забывают и перестают отвечать на сообщения. А новых друзей завести не так-то просто. Компьютерные игры дарят школьнице хоть толику…