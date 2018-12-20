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Постер фильма Золотые прииски Калора: Глава 1
8.1
Киноафиша Фильмы Золотые прииски Калора: Глава 1
8.1

Золотые прииски Калора: Глава 1

, 2018
K.G.F: Chapter 1
Индия / боевик, криминал, драма / 18+
Постер фильма Золотые прииски Калора: Глава 1
8.1

В ролях

Яш
Raja Krishnappa Bairya
Шринди Шетти
Reena
Рамачандра Раджу
Garuda
Ананд Наг
Anand Ingalagi
Арчана Джоис
Rocky's Mother
Васишта Н. Симха
Kamal
Ачютх Кумар
Guru Pandyan
Srinivasa Murthy
Narayan
Balakrishna
Inayath Khalil
Lakshmipathi
Huccha
Режиссер Прашантх Нил
Сценарист Прашантх Нил, M Chandramouli, Raaghav Vinay Shivagange, Shivgopal Krishna
Композитор Ravi Basrur
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 36 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 20 декабря 2018
Дата выхода
21 декабря 2018 Индия UA
27 декабря 2018 Малайзия NR
20 декабря 2018 США PG-13
Бюджет 800 000 000 INR
Сборы в мире $6 421 597
Производство Hombale Films
Другие названия
K.G.F: Chapter 1, K.G.F, Kalora kullakaevandused, KFG, З.К.К.: частина 1, Золотые прииски Калора: Глава 1, 科拉爾金礦, Kolar Gold Fields, เคจีเอฟ วีรบุรุษเหมืองทองโกลาร์, KGF-1

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
Обновлено 25 января 2023

Цитаты

Rocky's Mother Если ты набираешься мужества, потому что за спиной стоит тысяча человек, ты сможешь выиграть только одну войну.
Rocky's Mother Но если тысяча человек набираются мужества, потому что ты стоишь впереди... Ты можешь покорить мир.

Отзывы о фильме

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