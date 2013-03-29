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Постер фильма Мужественный
1.8
Мужественный - Трейлер
Киноафиша Фильмы Мужественный
1.8

Мужественный

, 2013
Himmatwala
Индия / комедия, боевик / 18+
Трейлеры
Постер фильма Мужественный
1.8
Мужественный - Трейлер
Мужественный  Трейлер

В ролях

Аджай Девган
Аджай Девган
Ravi
Таманна Бхатия
Таманна Бхатия
Rekha
Пареш Раваль
Narayan Das
Зарина Вахаб
Savitri
Махеш Манджрекар
Махеш Манджрекар
Sher Singh
Adhyayan Suman
Shakti
Leena Jumani
Padma
Асрани
Banwari T.C.
Анил Дхаван
Dharamurthy
Раджендра Гупта
Iqbal Chacha
Режиссер Саджид Кхан
Сценарист Фархад Самджи, К. Рагхавендра Рао, Саджид Кхан, Саджид
Композитор Саджид-Ваджид, Ваджид Али, Sachin Sanghvi, Jigar Saraiya
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 29 марта 2013
Дата выхода
29 марта 2013 Индия
29 марта 2013 Канада
29 марта 2013 США
Бюджет $10 000 000
Сборы в мире $8 644 563
Производство Puja Entertainment (India), UTV Motion Pictures
Другие названия
Himmatwala, Brave Man, Curajosul, Мужественный

Рейтинг фильма

1.8
Оцените 11 голосов
1.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Мужественный - Трейлер
Мужественный Трейлер
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саундтрек фильма Мужественный

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