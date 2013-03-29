В ролях
Раджендра Гупта
Iqbal Chacha
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Саджид Кхан
Сценарист
Фархад Самджи, К. Рагхавендра Рао, Саджид Кхан, Саджид
Композитор
Саджид-Ваджид, Ваджид Али, Sachin Sanghvi, Jigar Saraiya
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2013
Премьера в мире
29 марта 2013
Дата выхода
|29 марта 2013
|Индия
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|29 марта 2013
|Канада
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|29 марта 2013
|США
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Бюджет
$10 000 000
Сборы в мире
$8 644 563
Производство
Puja Entertainment (India), UTV Motion Pictures
Другие названия
Himmatwala, Brave Man, Curajosul, Мужественный