Пушпа. Восхождение, 2021

Будучи незаконнорожденным, Пушпа Радж всегда чувствовал себя неполноценным из-за отсутствия родовой фамилии, хотя на самом деле он достаточно решительный и целеустремленный человек. Он устраивается на поденную работу и добровольно берется за контрабанду красного сандера — редкого дерева, которое растет только в Андхре. Пушпа быстро завоевывает доверие синдиката контрабандистов и оказывается во главе всей сети. Но именно из-за отсутствия фамилии отменяется его помолвка с любимой девушкой. Несмотря на неудачу, Пушпа не теряет мужества и неуклонно идет вперед, к новым вершинам.