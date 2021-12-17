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Pushpa: The Rise - Part 1

Пушпа. Восхождение, 2021

2021 / Индия
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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О фильме

Будучи незаконнорожденным, Пушпа Радж всегда чувствовал себя неполноценным из-за отсутствия родовой фамилии, хотя на самом деле он достаточно решительный и целеустремленный человек. Он устраивается на поденную работу и добровольно берется за контрабанду красного сандера — редкого дерева, которое растет только в Андхре. Пушпа быстро завоевывает доверие синдиката контрабандистов и оказывается во главе всей сети. Но именно из-за отсутствия фамилии отменяется его помолвка с любимой девушкой. Несмотря на неудачу, Пушпа не теряет мужества и неуклонно идет вперед, к новым вершинам.

7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 59 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 7 января 2022
Премьера в мире 17 декабря 2021
Режиссер
Сукумар
В ролях
Аллу Арджун
Фахад Фасил
Рашмика Манданна
Дхананджай
Аджай Гхош
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пушпа. Восхождение 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Формула Кино на Кутузовском
21:00 от 550 ₽
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«Пушпа. Восхождение» в кинотеатрах

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