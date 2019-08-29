Саахо, 2019

Индийский полицейский сюжета «Саахо», выбравший нелегкую профессию, давно привык находиться под прессингом опасных непредсказуемых ситуаций. Опасность постоянно преследует мужчину на службе и вне профессиональной деятельности, когда он уже возвращается домой. Но такова его жизнь, многим мошенникам и убийцам не нравится то, что он наводит порядок, мешая преступникам заниматься своими противозаконными деяниями. Поэтому, они много раз пытались ликвидировать принципиального неподкупного правозащитника. Вначале были попутки договориться, назывались приличные суммы отступных, чтобы замять преступление. Но всякий раз мужчина защищая честь мундира, долг перед обществом, отказывался от предлагаемых взяток. Полисмен был готов любыми способами противостоять злодеям, мешающим спокойно жить, трудиться простым людям. При этом он применял все, табельное оружие, навыки по единоборствам, полученные от опытных наставников, знающих приемы многих боевых искусств, передающихся от предков последующим поколениям. Однажды происходит странное преступление, наводящее героя на мысль, что придется действовать совершенно в иной реальности. При этом славный воин не испытывает страха перед опасностью, он давно смирился с возможностью внезапной смерти, но неопределенность, чужое время и пространство пугают неизвестностью даже опытного борца. При столкновении с феноменом, полисмену кажется, что он утратил чувство собственной адекватности. Скорее всего, последние стрессовые события сильно отразились на сознании. После медицинской проверки, не показавшей отклонений психики, уверенность вновь вернулась к герою, способному активно продолжать дело, оперативно адаптируясь к непривычной чуждой среде иного измерения. Начатое дело будет непременно завершено, никто из реальных или мистических убийц не уйдет от расправы, справедливого возмездия.