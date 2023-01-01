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Ури: Нападение на базу Ури: Нападение на базу
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Uri: The Surgical Strike

Ури: Нападение на базу, 2019

2019 / Индия
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме

В сентябре 2016 года вооруженные лица напали на индийскую военную базу в городке Ури, расположенном около линии границы, разделяющей индийский штат Джамму и Кашмир и самопровозглашенное государство Азад Кашмир под фактическим контролем Пакистана. В результате атаки погибло 19 и ранено 30 индийских солдат. Также было ликвидировано четверо нападавших. Всем казалось, что причастные к атаке смогут избежать возмездия. Мало кто мог предположить, что индийская армия вычислит виновных и спланирует уникальную в своём роде спецоперацию…

8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2019
Возраст 16+
Режиссер
Адитья Дхар
В ролях
Вики Каушал
Пареш Раваль
Мохит Рэйна
Ями Гаутам
Кирти Кулхари
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ури: Нападение на базу 2 постера
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Ури: Нападение на базу
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