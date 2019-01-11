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Постер фильма Ури: Нападение на базу
8.2
Киноафиша Фильмы Ури: Нападение на базу
8.2

Ури: Нападение на базу

, 2019
Uri: The Surgical Strike
Индия / боевик, драма, исторический / 18+
Постер фильма Ури: Нападение на базу
8.2

О фильме

В сентябре 2016 года вооруженные лица напали на индийскую военную базу в городке Ури, расположенном около линии границы, разделяющей индийский штат Джамму и Кашмир и самопровозглашенное государство Азад Кашмир под фактическим контролем Пакистана. В результате атаки погибло 19 и ранено 30 индийских солдат. Также было ликвидировано четверо нападавших. Всем казалось, что причастные к атаке смогут избежать возмездия. Мало кто мог предположить, что индийская армия вычислит виновных и спланирует уникальную в своём роде спецоперацию…

В ролях

Вики Каушал
Майор Вихан Сингх Шергилл
Пареш Раваль
Govind Bhardwaj
Ями Гаутам
Jasmine Almeida
Кирти Кулхари
Seerat Kaur
Мохит Рэйна
Major Karan Kashyap
Rajit Kapoor
Prime Minister of India
Иван Родригес
Brian D'souza
Манаси Парех Гоил
Neha Kashyap
Сваруп Самрат
Suhashini Shergill
Рива Арора
Suhani Kashyap
Режиссер Адитья Дхар
Сценарист Адитья Дхар
Композитор Shashwat Sachdev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 11 января 2019
Премьера в мире 11 января 2019
Дата выхода
11 января 2019 Австралия MA15+
11 января 2019 Индия UA
Бюджет 450 000 000 INR
Сборы в мире $39 346 577
Производство Bulb Chamka, RSVP
Другие названия
Uri: The Surgical Strike, India erijõudude kättemaksurünnak, Lethal Strike, Uri, URI - Forças Especiais, URI サージカル・ストライク, URI: Hiruški precizan napad, Uri: Lovitura de grație, Ури: Нападение на базу, 克什米爾：英勇行動, Uri: O Ataque Cirúrgico, 火線交戰：關鍵行動

Рейтинг фильма

8.2
Оцените 10 голосов
8.2 IMDb
Обновлено 18 декабря 2023

Отзывы о фильме

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