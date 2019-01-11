Ури: Нападение на базу, 2019

В сентябре 2016 года вооруженные лица напали на индийскую военную базу в городке Ури, расположенном около линии границы, разделяющей индийский штат Джамму и Кашмир и самопровозглашенное государство Азад Кашмир под фактическим контролем Пакистана. В результате атаки погибло 19 и ранено 30 индийских солдат. Также было ликвидировано четверо нападавших. Всем казалось, что причастные к атаке смогут избежать возмездия. Мало кто мог предположить, что индийская армия вычислит виновных и спланирует уникальную в своём роде спецоперацию…
|11 января 2019
|Австралия
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|11 января 2019
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