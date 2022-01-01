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Анушка Шетти
Анушка Шетти
Anushka Shetty
О персоне
Фильмография
Анушка Шетти
Anushka Shetty
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Дата рождения
7 ноября 1981
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Анушки Шетти
Родилась 7 ноября 1981 года. Мангалор, Индия.
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Фильмография Анушки Шетти
Бахубали: Рождение легенды
фэнтези, боевик, приключения
2017, Индия
8.0
Бахубали: Начало
боевик
2015, Индия
8.0
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