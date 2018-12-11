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Цепной пес Цепной пес
Киноафиша Фильмы Цепной пес Отзывы о фильме «Цепной пес»
Bullet Head Цепной пес 2017 / Болгария
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Отзывы о фильме «Цепной пес»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

К зданию общественных складов подъезжает машина. В ней три преступника, сейф и мертвый водитель. Ограбление пошло не по плану, и их уже разыскивает полиция. Банда решает отсидеться и по возможности вскрыть сейф до приезда заказчика. Обследуя местность, грабители обнаруживают бойцовского пса, готового убить каждого на своем пути. Пытаясь противостоять обезумевшему животному, они ищут выход из сложившейся ситуации. Обсуждают, кто из них кошатник, а кто собачник, делятся историями из своих богатых…

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анатолий верягин 11 декабря 2018, 15:49
фильм комедия а вот пес тупой противно смотреть что сделали с немцем
11 декабря 2018, 15:49 Ответить
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