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К зданию общественных складов подъезжает машина. В ней три преступника, сейф и мертвый водитель. Ограбление пошло не по плану, и их уже разыскивает полиция. Банда решает отсидеться и по возможности вскрыть сейф до приезда заказчика. Обследуя местность, грабители обнаруживают бойцовского пса, готового убить каждого на своем пути. Пытаясь противостоять обезумевшему животному, они ищут выход из сложившейся ситуации. Обсуждают, кто из них кошатник, а кто собачник, делятся историями из своих богатых…