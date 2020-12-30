«За горами, за лесами, / За широкими морями, / Против неба - на земле / Жил старик в одном селе». Даже если вы не можете подхватить эти строчки четырехстопным хореем, пересказ дальнейшего содержания вряд ли вызовет какие-то трудности. У старика было три сына, младший – тот самый Иван-дурак. Однажды он захомутал волшебную кобылицу, топтавшую отцовскую пашню, а та в награду за подвиг подарила ему Конька-Горбунка – верного друга и помощника. Вместе они доехали до столичного…
Я тоже в них участвовал. Съёмки фильма были просто бомба.
Не рекомендую никому. Сама пожалела, что это видела. Не знаю, как теперь развидеть
Паулина красавица. "Иван" старался изо всех сил. Всё остальное - детский утренник 1го января. Убогое зрелище.
Ребёнку понравилось, только поэтому не единица.
После 20 минут пррсмотра хотелось уйти. Сидел и смотрел только ради детей. Дети оказалист тоже не в восторге. Короче 3 ка с нятягом. Либо надо быть под шафе.
Я не театральный критик, но качество игры некоторых актёров, на мой взгляд оставляет желать лучшего. Больше похоже на самолюбование, чем на самозабвенную игру для детей.( Хотя это моё личное мнение).
В общем я думаю, что лучше перечитать с детьми сказку П Ершова, чем смотреть фильм. Пользы и удовольствия будет больше.
Такая поселковая самодеятельность.
Ефремов и некоторые актеры совсем не соответствовали своим ролям, и не заморачивались с текстом, говорили что на ум придет..
Короче, сказкой и не пахло...
Царь-девица симпатичнее разве что Собчачки...
Вообще, для думающего зрителя создаётся впечатление, что этот междусобойчик (учитывая актёрский состав), решил сляпать злобную пародию на РФ... "Царю" нашёптывают "башни кремля" невыполнимые "нацпроекты", за счёт "народа-Горбунка", а " псевдо-победителем" станет легко управляемый "Ванька", приговорённый злым "Царём"...
Вот и фильм как-то тоже также... Не хватило ума совместить поэтический текст (и канву) сказки с прозаикой игровых сцен и спецэффектов...
И актёры (главные) наредкость несимпатичны... Ну, как по блату их что ли подбирали...
Ноль
Три балла сугубо из-за благоразумно прихваченной на сеанс Балтики Девятки.
фильм хороший и не слушайте тех кто обожает фильм пилу,когда они шли в кинотеатр расчитывали на сюжет пилы
Много компьютерной графики, мало хорошей игры актеров. Лучше всех П. Деревянко ( озвучка Конька ). Ефремова вообще нельзя показывать детям в таком виде...
После просмотра создается впечатление, что посидел за компьютером, поиграл в какую-то игру, так много времени отводится на комп.графику.
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