Наша рецензия

«За горами, за лесами, / За широкими морями, / Против неба - на земле / Жил старик в одном селе». Даже если вы не можете подхватить эти строчки четырехстопным хореем, пересказ дальнейшего содержания вряд ли вызовет какие-то трудности. У старика было три сына, младший – тот самый Иван-дурак. Однажды он захомутал волшебную кобылицу, топтавшую отцовскую пашню, а та в награду за подвиг подарила ему Конька-Горбунка – верного друга и помощника. Вместе они доехали до столичного…