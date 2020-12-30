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Конек-Горбунок Конек-Горбунок
Киноафиша Фильмы Конек-Горбунок Отзывы о фильме «Конек-Горбунок»
Конек-Горбунок 2020 / Россия
6.6 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Конек-Горбунок»

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Наша рецензия

«За горами, за лесами, / За широкими морями, / Против неба - на земле / Жил старик в одном селе». Даже если вы не можете подхватить эти строчки четырехстопным хореем, пересказ дальнейшего содержания вряд ли вызовет какие-то трудности. У старика было три сына, младший – тот самый Иван-дурак. Однажды он захомутал волшебную кобылицу, топтавшую отцовскую пашню, а та в награду за подвиг подарила ему Конька-Горбунка – верного друга и помощника. Вместе они доехали до столичного…

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Алексей Мурадов 30 декабря 2020, 12:36
Я не понял. А как Ефремов снялся в фильме, если он сидит?
30 декабря 2020, 12:36 Ответить
Надя Евдокимова 7 января 2021, 12:08
в ответ на сообщение Алексей Мурадов от 30 декабря 2020, 12:36
На своего я знаю, его начали снимать ещё в 2017
7 января 2021, 12:08 Ответить
Надя Евдокимова 7 января 2021, 12:08
в ответ на сообщение Надя Евдокимова от 7 января 2021, 12:08
*сколько
7 января 2021, 12:08 Ответить
User 8 февраля 2021, 12:05
Как наши научишись оак качественно рисовать?) или фильм снят под кураторством иностранеым?)
8 февраля 2021, 12:05 Ответить
Светлана Рожкова 14 февраля 2021, 11:34
Фильм снят ещё до того,как случилась авария с Ефремовым!
14 февраля 2021, 11:34 Ответить
Андрей Васюков 17 февраля 2021, 23:55
в ответ на сообщение Алексей Мурадов от 30 декабря 2020, 12:36
Он сел уже после того как прошли съёмки.
Я тоже в них участвовал. Съёмки фильма были просто бомба.
17 февраля 2021, 23:55 Ответить
Андрей Васюков 17 февраля 2021, 23:56
Фильм бомба дети будут просто в восторге. Поверьте мне как участнику и актёру.
17 февраля 2021, 23:56 Ответить
Андрей Васюков 17 февраля 2021, 23:58
в ответ на сообщение User от 8 февраля 2021, 12:05
Очень много декораций были настоящими. И их все придумала одна девушка полька. Она же в этой сказке играла польского шпиона.
17 февраля 2021, 23:58 Ответить
Виктор Степанов 21 февраля 2021, 15:59
Оценка
Зря потраченное время. Фильм СЛАБЫЙ! Игра актеров - ни о чём, разве что принцессу можно отметить в лучшую сторону. Удивительно, что Ефремов не играл пьяницу (как обычно). Шуточки сомнительные, особенно про пукнул (((. Если сравнивать с Последним богатырём, тот на порядок выше, особенно первый. Для детей младшего возраста - затяжной, старшего - просто не интересный или ребёнка нужно специально готовить к просмотру и рассказать (прочитать) ему сказку, хотя и есть расхождения в сюжете. Общая оценка 3 с минусом. Не ставлю два, т.к. игра актёров всёже была и работа определённая проделана. Интересно какой бюджет у фильма и за чей счет банкет. Похоже не все денюжки дошли по назначению.
21 февраля 2021, 15:59 Ответить
Ольга Устинова 21 февраля 2021, 18:45
С детства хотелось увидеть экранизацию этой красивой сказки, но зачем всё переворачивать???? Жар- птица собою красива и никого не обжигает, а здесь тупая курица, превращённая в монстра, эдакий змей Горыныч и живёт она почему-то под землёй и любого может убить. По сказке сначала находят перо в результате чего попадает Иван, здесь наоборот. Русские цари не были такими тупыми и с таким мерзским окружением. Дёшево и туповато, исключительно на один раз и если честно - лучше не смотреть, умышленный уход от того что в сказке. Не понравилось!
21 февраля 2021, 18:45 Ответить
Анна Лукьянова 22 февраля 2021, 09:38
Ужасная игра актеров, Ефремов со своим окружением явно как будто пьяными снимались, царь-девица никакая, музыка просто ужас (один скибиди и цыпленок жареный говорят об уровне фильма!)
Не рекомендую никому. Сама пожалела, что это видела. Не знаю, как теперь развидеть
22 февраля 2021, 09:38 Ответить
glebgryadkin 22 февраля 2021, 10:26
Обычный сценарий, хорошие спецэффекты и жэковская самодеятельность.

Паулина красавица. "Иван" старался изо всех сил. Всё остальное - детский утренник 1го января. Убогое зрелище.

Ребёнку понравилось, только поэтому не единица.
22 февраля 2021, 10:26 Ответить
Светлана Быканова 22 февраля 2021, 17:34
Классный фильм. Ходили всей семьëй. 😀 😀 😀
22 февраля 2021, 17:34 Ответить
Владимир Ершов 22 февраля 2021, 19:30
По 5 бальной шуале ставлю 3 м то с натягом
22 февраля 2021, 19:30 Ответить
Владимир Ершов 22 февраля 2021, 19:36
Ощушение что режисер был накурен.
После 20 минут пррсмотра хотелось уйти. Сидел и смотрел только ради детей. Дети оказалист тоже не в восторге. Короче 3 ка с нятягом. Либо надо быть под шафе.
22 февраля 2021, 19:36 Ответить
Катя Каразанова 22 февраля 2021, 20:44
фильм очень понравился. от фильма получила много положительных эмоций. графика и спецэффекты - бомба. советую посмотреть. 😁
22 февраля 2021, 20:44 Ответить
ussrsabaev 22 февраля 2021, 22:37
Оценка
Тройка за визуальные эффекты. За всё остальное - ноль. Понятно, что сказку (тем более в стихах) экранизировать тяжело. Но в данном случае результат удручающе отвратительный. Сюжет фильма весьма далёк от оригинала и совершенно не передаёт дух одной из величайших Русских сказок. Больше напоминает какой-нибудь переделанный шрек 8. "Конёк-горбунок" - чисто русская сказка, тяготеющая к восточным мотивам ( как, кстати, и многие другие. См. Владимир Стасов "Происхождение русских былин"). В ней в некоторой степени прослеживается христианская составляющая и сильно выражена древнерусская, дохристианская тема ( поклониться красному солнышку, попасть в терем к месяцу-месяцовичу, чудо-юдо рыба кит и др.) Ничего этого и в помине нет в экранизации. Откровенно западноевропейский сюжет с выраженной любовной линией. Даже костюмы и декорации не русские, а скорее польско-литовские. Хорошо, что П Ершов и А Пушкин этого не видят.
Я не театральный критик, но качество игры некоторых актёров, на мой взгляд оставляет желать лучшего. Больше похоже на самолюбование, чем на самозабвенную игру для детей.( Хотя это моё личное мнение).
В общем я думаю, что лучше перечитать с детьми сказку П Ершова, чем смотреть фильм. Пользы и удовольствия будет больше.
22 февраля 2021, 22:37 Ответить
Вадим Наговицын 22 февраля 2021, 23:11
Фильм скучный и не интересный
22 февраля 2021, 23:11 Ответить
vas.elena241 23 февраля 2021, 00:39
Фильм снят красиво , анимация и декорации шикарные , но ушла с середины , так как это не сказка , а сплошной политический памфлет , плохо и неубедительно сыгранный, смотреть стало противно и неприятно (((, особенно на Ефремова играющего царя . Обидно , что так бездарно тратятся государственные деньги . Если бы герои говорили стихами из сказки , а не несли тупую отсебятину , то смотрелось бы гораздо приятней. Позор !
23 февраля 2021, 00:39 Ответить
garmoniakniga 23 февраля 2021, 01:47
Оценка
Полный мрак. Так ждала фильм. А там Ефремов с алкашьей мордой. Пошленькие шутки. Графика сделана на коленке. Жар птица красивая яркая должна быть а у них птица охваченная огнем. И вообще скучно смотреть. Кто думает идти или нет то не идти. Одно разочарование.
23 февраля 2021, 01:47 Ответить
valtoliver 23 февраля 2021, 21:37
Ужас
23 февраля 2021, 21:37 Ответить
valtoliver 23 февраля 2021, 21:39
Ужасное разочерование!
Такая поселковая самодеятельность.
23 февраля 2021, 21:39 Ответить
Настя Тарассу 23 февраля 2021, 23:40
Фильм очень добрый.Для похода с детьми. Правильный ,если так можно сказать.Спасибо большое.😉
23 февраля 2021, 23:40 Ответить
ElizavetaPersonal 24 февраля 2021, 15:37
Отвратительный фильм и ещё более отвратительной игрой Паулины. Она никто без Бондарчука.
24 февраля 2021, 15:37 Ответить
Надежда Терехова 25 февраля 2021, 09:36
Фильм очень хороший, шикарные спецэффекты! Да, немного не соответствует написанной сказке! Не люблю Ефремова, но это тоже можно пережить! Поэтому, советую к просмотру! ) ) )
25 февраля 2021, 09:36 Ответить
User 26 февраля 2021, 00:44
Фигня полная ...
26 февраля 2021, 00:44 Ответить
Вася Петров 26 февраля 2021, 16:02
Оценка
Я специально прошел регистрацию, чтобы написать отзыв. Это просто ужасно. Большинство положительных отзывов про "классные спецэффекты" и "игру актёров" - дикая заказуха. Люди, вы серьезно? Весь фильм - дикий треш. Иванушка - староват явно, недоигрывает. Андреева просто деревянная. Ефремов - ноу коммент. Все сделано в дешевом лубочном стиле. Бюджет 11 млн. долларов. а у джентельменов Гая Ричи - 22 млн. Господи, но там Метью Макконахи 10 млн, считай, себе забрал)))) тут куда деньги распилили? костюмы - полный провал, актеры - каст-директор просто выбирал актеров либо по списку, либо с закрытыми глазами, озвучка Деревянко - просто ужас, ну неужели у нас мало хороших "голосов"? в общем, не понравилось НИЧЕГО. Зря выброшенные деньги.
26 февраля 2021, 16:02 Ответить
https://intrade.bar/68731 26 февраля 2021, 19:07
Разочарование. Испортили чудесную сказку.
26 февраля 2021, 19:07 Ответить
19drakon78 26 февраля 2021, 21:51
Нормальный фильм для просмотра с детьми. Я с сыном сходил-не пожалел.
26 февраля 2021, 21:51 Ответить
feytl 26 февраля 2021, 22:11
Сходили...Сказка какая-то очень скучная получилась. Не являюсь фанатом Паулины, но, спасибо, очень разбавила фильм.
26 февраля 2021, 22:11 Ответить
Анна Калинович 27 февраля 2021, 20:30
в ответ на сообщение Вася Петров от 26 февраля 2021, 16:02
подписываюсь под каждым словом
27 февраля 2021, 20:30 Ответить
User 1 марта 2021, 22:38
Классный фильм на соврепенныц лад
1 марта 2021, 22:38 Ответить
Ольга Яковлева (Дьяченко) 3 марта 2021, 23:14
С детьми хорошо пойти. Ярко, музыка, графика, всё красиво. Ефремов бесподобен в роли царя. А вот главные герои разочаровали. Царь -девица совсем не из русских сказок, - американский типаж красавиц. Артистка хорошая, но не Царь-девица Иван в некоторых кадрах явно не молод. Ну что, нет разве молодых и свежих на сказку? И кони не "златогривы"... Не нашли??? Мои ворчания, простите, - эхо разочарования. А детям всё понравилось.
3 марта 2021, 23:14 Ответить
Anna Essen 6 марта 2021, 05:48
Фильм не понравился. Актеры не соответствуют персанажам, могли бы и помоложе поискать, игра так себе. Костюмы и декорации дешевые, такие же как в сказках моего детства, а сейчас как ни как 2021 год. Досматривать не стали, ушли. Жаль потраченное время и 450₽. Ставлю 3, а не 2, только за графику и пару моментов.
6 марта 2021, 05:48 Ответить
alfiya7163 6 марта 2021, 16:08
Оценка
Фильм либо на скорую руку состряпали, либо полный пофигизм...
Ефремов и некоторые актеры совсем не соответствовали своим ролям, и не заморачивались с текстом, говорили что на ум придет..
Короче, сказкой и не пахло...
6 марта 2021, 16:08 Ответить
User 6 марта 2021, 20:07
Классный фильм,чисто отдохнуть!!!Всем советую!!!
6 марта 2021, 20:07 Ответить
Оксана Евлампьева 7 марта 2021, 15:20
Интересный фильм с хорошей анимацией и эффектами. Ефремов подпортил, конечно, своим присутствием, но для него это знакомый фильм-царя изолировали и отправили в неизвестном направлении) Советую посмотреть, но только если не такие "тонкие" ценители прекрасного, как авторы, оставившие массу негативных отзывов про возраст, игру актёров и т.п.
7 марта 2021, 15:20 Ответить
Das.k.ino.77 8 марта 2021, 00:25
Оценка
Для советского кинозрителя, помнящего "Руслана и Людмилу" - это не фильм , а буффонада. Спецэффекты не спасают. Герои не попадают в образ сказки Ершова, актёры не попадают ваще ни во что... Всё "картонное".
Царь-девица симпатичнее разве что Собчачки...
Вообще, для думающего зрителя создаётся впечатление, что этот междусобойчик (учитывая актёрский состав), решил сляпать злобную пародию на РФ... "Царю" нашёптывают "башни кремля" невыполнимые "нацпроекты", за счёт "народа-Горбунка", а " псевдо-победителем" станет легко управляемый "Ванька", приговорённый злым "Царём"...
8 марта 2021, 00:25 Ответить
Das.k.ino.77 8 марта 2021, 00:41
в ответ на сообщение Ольга Яковлева (Дьяченко) от 3 марта 2021, 23:14
Оценка
Не соглашусь насчёт Ефремова. Последняя его удачная роль (может за счёт эпизодичности) - в фильме "9-я рота"... Мерзковато его, плохо говорящего, лицезреть...
Вот и фильм как-то тоже также... Не хватило ума совместить поэтический текст (и канву) сказки с прозаикой игровых сцен и спецэффектов...
И актёры (главные) наредкость несимпатичны... Ну, как по блату их что ли подбирали...
8 марта 2021, 00:41 Ответить
nikulkina33 9 марта 2021, 07:23
Оценка
Я ожидала лучшего, много что перевернуто. Концовка переделана.
9 марта 2021, 07:23 Ответить
Olessia Kononova 10 марта 2021, 22:47
Для леткй дошкольного возраста.
Ноль
10 марта 2021, 22:47 Ответить
ඏᏣɮūнҝ@★Ώёηηɑඏ 7 апреля 2021, 15:09
Оценка
Соглашусь с ораторами выше: работа получилась несколько жопноватенькая. Мне не хватило лоска, доброты, глубины посыла. Персонажи не раскрыты, а арка Конька-Горбунка откровенно пышет шаблонностью сценарного хода с пушистым и умерено-дегенеративным болванчиком, направленным на сбор симпатий незрелых сердец.

Три балла сугубо из-за благоразумно прихваченной на сеанс Балтики Девятки.
7 апреля 2021, 15:09 Ответить
диана кучерова 12 апреля 2021, 10:17
фильм классный , интересный



















фильм хороший и не слушайте тех кто обожает фильм пилу,когда они шли в кинотеатр расчитывали на сюжет пилы
12 апреля 2021, 10:17 Ответить
rinalerinale 29 июня 2021, 00:28
Оценка
Фильм не понравился. Сказка совсем не сказочная. Царь злобный невростеник, а царь девица вообще не из "той оперы". Ещё Иван там как то на Ивана похож, а так - потерянное время...
29 июня 2021, 00:28 Ответить
Inga Ambalova 7 октября 2021, 22:01
Оценка
Просто задушевная . Сказочно красивая сказка !!!!!!! Очень понравилось !!! Все просто супер. Спасибо !!!!
7 октября 2021, 22:01 Ответить
Inga Ambalova 7 октября 2021, 22:03
в ответ на сообщение rinalerinale от 29 июня 2021, 00:28
Оценка
Каждому своя сказка. не вам. А нам нравится. Царь да хорошо сыграл просто супер
7 октября 2021, 22:03 Ответить
Margarita Margarita 31 декабря 2022, 12:08
Оценка
Позор сценаристам! Сказка должна оставаться сказкой того времени , про которое в ней говорится - ислючая новомодные словечки , костюмы, декорации.Если уж хотели осовременнить сказку, то и писали бы в подзаголовке" По мотивам сказки П.Ершова"
Много компьютерной графики, мало хорошей игры актеров. Лучше всех П. Деревянко ( озвучка Конька ). Ефремова вообще нельзя показывать детям в таком виде...
После просмотра создается впечатление, что посидел за компьютером, поиграл в какую-то игру, так много времени отводится на комп.графику.
31 декабря 2022, 12:08 Ответить
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