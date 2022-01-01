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Лори Сингер
Лори Сингер
Lori Singer
О персоне
Фильмография
Лори Сингер
Lori Singer
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Дата рождения
6 ноября 1957
Возраст
64 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Лори Сингер
Родилась 6 ноября 1957 года. Корпус-Кристи, Техас, США.
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Фильмография Лори Сингер
Институт Роузвуд
триллер
2017, США
4.0
Когда меня полюбят
драма
2004, США
6.0
Человек в красном ботинке
комедия
1985, США
5.0
Свободные
драма, музыка, мелодрама
1984, США
6.0
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