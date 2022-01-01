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Полет в Рио Полет в Рио
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Flying Down to Rio

Полет в Рио, 1933

1933 / США
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Роджер Бонд — большой дамский угодник и руководитель танцевального оркестра «Янки клипер Бэнд» был уволен вместе со своим коллективом из престижного отеля в Майами за танцы с Белинхой Де Резандой — красивой девушкой, дочерью бразильского миллионера. Спустя некоторое время неутомимый Бонд договаривается с гостиницей в Рио-де-Жанейро о гастролях своего оркестра.

Неожиданно на почте он встречает свою недавнюю партнершу по танцам и выясняется, что она тоже спешит в Рио к заболевшему отцу. Молодой музыкант приглашает девушку долететь до Рио на своем двухместном самолете и красотка соглашается. Девушка не знает, что ее ждет впереди неожиданная посадка на необитаемом острове, размолвка с будущим женихом и знакомство с несравненным танцором стэпа Фредом Айрэсом…

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1933
Премьера в мире 22 декабря 1933
Возраст 12+
Режиссер
Торнтон Фриланд
В ролях
Долорес Дел Рио
Джин Рэймонд
Рауль Рульен
Джинджер Роджерс
Джинджер Роджерс
Фред Астер
Фред Астер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Полет в Рио 2 постера
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