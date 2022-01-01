Полет в Рио, 1933

Роджер Бонд — большой дамский угодник и руководитель танцевального оркестра «Янки клипер Бэнд» был уволен вместе со своим коллективом из престижного отеля в Майами за танцы с Белинхой Де Резандой — красивой девушкой, дочерью бразильского миллионера. Спустя некоторое время неутомимый Бонд договаривается с гостиницей в Рио-де-Жанейро о гастролях своего оркестра.



Неожиданно на почте он встречает свою недавнюю партнершу по танцам и выясняется, что она тоже спешит в Рио к заболевшему отцу. Молодой музыкант приглашает девушку долететь до Рио на своем двухместном самолете и красотка соглашается. Девушка не знает, что ее ждет впереди неожиданная посадка на необитаемом острове, размолвка с будущим женихом и знакомство с несравненным танцором стэпа Фредом Айрэсом…