Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бродвейская мелодия 40-х
Постер фильма Бродвейская мелодия 40-х
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Бродвейская мелодия 40-х

Бродвейская мелодия 40-х

Broadway Melody of 1940 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Джонни Брей и Кинг Шоу - танцевальный дуэт в престижном танцхолле Нью-Йорка. Однажды Боб Казей, известный музыкальный импресарио посетил их и, увидев работу веселых ребят, предложил одному из участников выступитьв его будущем шоу с профессиональной балериной Клэр Беннетт.

Но друзья не захотели, чтобы их дуэт развалился в одночасье. Сэтого момента и началось настоящее бродвейское шоу. Лихо закрученный сюжет, состоящий из закулисных интриг, глупой путаницы и прекрасно поставленных танцевальных номеров на грандиозных по своим масштабамподмостках.

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1940
Премьера в мире 9 февраля 1940
Дата выхода
9 февраля 1940 США
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Другие названия
Broadway Melody of 1940, Broadway qui danse, Balla con me, Broadway danst, Broadway Melodie 1940, Broadway Melody, Broadway Melody 1940, Broadway-melodien, Broadwayn sävel 1940, Broadways melodi 1941, Broadways melodi 41, Idílio Musical, La melodia de Broadway de 1940, La Melodía de Broadway de 1940, La nueva melodía de Broadway, Melodia da Broadway de 1940, Melodies kai rythmoi tou 1940, Simfonija Brodveja, Steppaavaa rakkautta, Бродвейская мелодия 40-х, 踊るニュウヨーク
Режиссер
Норман Таурог
В ролях
Фред Астер
Фред Астер
Элеанор Пауэлл
Джордж Мерфи
Фрэнк Морган
Флоренс Райс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Бродвейская мелодия 40-х
Ты никогда не станешь богаче 6.8
Ты никогда не станешь богаче (1941)
Давайте потанцуем 7.5
Давайте потанцуем (1937)
Парочка Баркли с Бродвея 7.0
Парочка Баркли с Бродвея (1949)
Голубые небеса 6.4
Голубые небеса (1946)
Второй хор 5.8
Второй хор (1940)
Роберта 7.0
Роберта (1935)
Полет в Рио 6.6
Полет в Рио (1933)
Любимец Нового Орлеана 6.4
Любимец Нового Орлеана (1950)
Полуночный поцелуй 6.6
Полуночный поцелуй (1949)
Секрет актрисы 7.1
Секрет актрисы (1938)
0.0
Великие и неповторимые (1994)
Шагай веселей 6.0
Шагай веселей (1944)

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
От создателей «Первого отдела» и «Шефа»: что известно о новом сериале о бойцах ФСБ – основан на реальных событиях
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
«Игра престолов» и «Во все тяжкие» в список не попали: россияне выбрали 5 сериалов — хочется стереть память, чтобы их пересмотреть
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше