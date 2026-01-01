Джонни Брей и Кинг Шоу - танцевальный дуэт в престижном танцхолле Нью-Йорка. Однажды Боб Казей, известный музыкальный импресарио посетил их и, увидев работу веселых ребят, предложил одному из участников выступитьв его будущем шоу с профессиональной балериной Клэр Беннетт.

Но друзья не захотели, чтобы их дуэт развалился в одночасье. Сэтого момента и началось настоящее бродвейское шоу. Лихо закрученный сюжет, состоящий из закулисных интриг, глупой путаницы и прекрасно поставленных танцевальных номеров на грандиозных по своим масштабамподмостках.