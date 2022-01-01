Цилиндр, 1935

В богатом Лондонском отеле американский певец и танцовщик Джерри Трэверс глубокой ночью показывает своему импресарио очередной танцевальный номер. Звонкий стэп танцора разбудил красавицу Дэйл Тремон, снимающую комнату этажом ниже. Возмущенная девушка поднялась наверх и знакомство с нарушителем тишины состоялось.



С первого взгляда они полюбили друг друга. Но после первого свидания влюбленные сразу начинают попадать в нелепые ситуации. Все началось с путаницы, когда Дэйл принимает Джерри за мужа своей подруги Мэдж, которого она никогда не видела. Расерженная Дэйл сбегает в Венецию к подруге. Хорэс Хардвик, настоящий муж Мэдж и продюсер шоу, в котором выступает Джерри, едет к жене в Венецию.



К нему присоединяется Джерри в надежде найти беглянку и там, на каналах, общая путаница еще более усугубляется. Обозленная мнимой ложью Джерри, Дэйл готова выйти замуж за кутюрье Альберта. Джерри пробует все исправить, но у него нет возможности оправдаться и тогда на помощь приходит верный дворецкий Хорэса и спасает положение.