Наша рецензия

Пронырливый Тедди Уокер (Кевин Харт) бросил школу еще в 2001 году – с тех пор его жизнь вроде как пошла в гору. Он встречается с богатой и сексуальной Лизой (Мэгалин Эчиканвоке), работает в магазине по продаже грилей – и так хорошо, что даже владелец заведения предлагает Тедди стать своим преемником, но это не устраивает амбициозного парня, которому надоело жить от зарплаты до зарплаты. Тедди выдает себя за того, кем не является – разумеется, чтоб очаровать Лизу, но неудачно…