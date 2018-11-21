«Вечерняя школа»: Рецензия Киноафиши

Опять двойка

Пронырливый Тедди Уокер (Кевин Харт) бросил школу еще в 2001 году – с тех пор его жизнь вроде как пошла в гору. Он встречается с богатой и сексуальной Лизой (Мэгалин Эчиканвоке), работает в магазине по продаже грилей – и так хорошо, что даже владелец заведения предлагает Тедди стать своим преемником, но это не устраивает амбициозного парня, которому надоело жить от зарплаты до зарплаты. Тедди выдает себя за того, кем не является – разумеется, чтоб очаровать Лизу, но неудачно сделанное предложение (при котором взрывается «Мир Гриля») рушит его планы. Чтобы устроиться на привлекательную работу к своему другу Марвину (Бен Шварц), главный герой отправляется в школу – ему жизненно необходимо завершить ее и получить, наконец, аттестат.

Кадр из фильма «Вечерняя школа»

«Вечерняя школа», вышедшая на американские экраны в конце сентября, показала лучший кассовый старт для комедии в этом году – лишнее подтверждение жанрового кризиса; по крайней мере, это утверждение справедливо для мэйнстримных фильмов с известными актерами. Режиссер картины Малькольм Д. Ли, в начале нулевых снявший забавный фильм «Тайный брат», который пародировал блэксплотейшн, выстрелил в прошлом году с комедией «Улетные девочки» (финансово успешный двойник «Очень плохих девчонок») – к сожалению, «Вечерняя школа» не стала для него новым успехом, заслужив 29% одобрения критиков на Rotten Tomatoes.

Кадр из фильма «Вечерняя школа»

Оппозицию главному героя «Вечерней школы» составляют два персонажа – жесткая и идейная училка Кэрри (Тиффани Хэддиш) и директор школы Стюарт (Таран Киллэм, известный по Saturday Night Live), который ненавидит Тэдди с тех времен, когда они учились вместе. Сочувствия главный герой, действительно, не вызывает: он врет, ведет двойную жизнь, вместо прилежной учебы просто пытается выкрасть ответы на тест. Все это сопровождается фирменной подвижной мимикой Кевина Харта, который в контексте этого фильма вызывает только дикое раздражение и неприязнь к плаксивому и трусливому главному герою (за это же его презирает родной отец, которого играет Кит Дэвид). Очередным моральным дном Тэдди становится работой зазывалой в костюме петуха перед заведением «Христова курица», и только ближе к финалу команда сценаристов (из шести человек!) внезапно решит сделать парня приятным героем, дав ему пару душещипательных речей, которые на самом деле не отменяют предыдущие полтора часа натужных и идиотских шуток.

Кадр из фильма «Вечерняя школа»

Подробно о качестве юмора может сказать одна из первых комедийных сцен фильма – главный герой, не желающий платить в ресторане деньги (может опозориться на глазах обманываемой им девушки), подбрасывает в чизкейк волосы – после чего следует словесная перепалка с официантом заведения, считающим, что это лобковые волосы чернокожего человека (потому что сам официант гладко выбрит в генитальной зоне). И подобными искрометными затеями «Вечерняя школа» неустанно кормит своего зрителя. Единственным светлым пятном остаются персонажи второго плана – например, вышеупомянутый директор Стюарт, или одноклассники Тэдди, среди которых есть уставшая от детей и работы женщина, уголовник, занимающийся со всеми по скайпу, мексиканец (тот самый официант, которого после уволили), мечтающий о карьере поп-певца. К сожалению, это не вытягивает общий ужасный уровень юмора и блеклый центральный дуэт Кевина Харта и Тиффани Хэддиш, поэтому комедийный аттестат для «Вечерней школы» можно считать недостижимой мечтой.

Марат Шабаев

В российском прокате с 22 ноября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Вечерняя школа»