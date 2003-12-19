Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Лес Тремейн
Les Tremayne
Киноафиша
Персоны
Лес Тремейн
Лес Тремейн
Les Tremayne
Дата рождения
16 апреля 1913
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
19 декабря 2003
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Фантастический герой
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.0
Война миров
(1953)
5.9
Идеальная жена
(1953)
5.3
Грозная красная планета
(1959)
Фильмография Лес Тремейн
5.3
Грозная красная планета
The Angry Red Planet
фантастика
1959, США
5.9
Идеальная жена
Dream Wife
комедия, мелодрама
1953, США
7
Война миров
The War of the Worlds
боевик, фантастика, ужасы, триллер
1953, США
Показать еще
Малярный скотч гребу коробками, хотя ремонт дома не делаю: 17 вариантов использования в квартире и на даче
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
Из «Игры престолов» сделают кино масштаба «Дюны» — без Джона Сноу, зато с драконами: HBO эту историю потеряли
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
От детектива с Ефремовым «не могла оторваться»: как и в «Хрустальном», герой едет в глушь, а дальше – «сидишь и удивляешься»
Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь
НТВ нашел замену «Невскому»: 16-серийный боевик с Петром Рыковым — это тонны экшена и лихо закрученный сюжет
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»
«Зачем нужна Вселенная, в которой нет теста?»: на сложный вопрос о возрасте «Смешариков» ответят только истинные поклонники
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить