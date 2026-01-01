Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Война миров Награды и номинации фильма Война миров

Награды и номинации фильма Война миров 1953

Оскар 1954 Оскар 1954
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 Лучший звук
Номинант
