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Призрак в доспехах Призрак в доспехах
Киноафиша Фильмы Призрак в доспехах Призрак в доспехах, 1995: актеры и роли
Kokaku kidotai Призрак в доспехах 1995 / Япония
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Призрак в доспехах, 1995: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Мамору Осии Mamoru Oshii
В ролях
Ацуко Танака Atsuko Tanaka Акио Оцука Акио Оцука Akio Otsuka Коити Ямадэра Коити Ямадэра Kōichi Yamadera
Чебурашка
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