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Коити Ямадэра
Коити Ямадэра
Kōichi Yamadera
О персоне
Фильмография
Коити Ямадэра
Kōichi Yamadera
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Дата рождения
17 июня 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Сиогама, Мияги, Япония
Биография Коити Ямадэры
Родился 17 июня 1961 года. Сиогама, Мияги, Япония.
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Фильмография Коити Ямадэры
Призрак в доспехах: Невинность
анимация, триллер, аниме
2004, Япония
7.0
Ковбой Бибоп
боевик, анимация, криминал
2001, Япония / США
7.0
Призрак в доспехах
анимация, аниме
1995, Япония
8.0
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