Title card [в конце фильма]

Title card Лишь немногим удалось пройти через стражу Сталина и бежать на свободу. Голодомор — геноцид, устроенный советской властью в 1932-33 годах, известен сегодня как «Гибель от голода». Полный ужас этой целенаправленной политики геноцида в отношении Украины стал известен лишь после распада Советского Союза в 1991 году. В 2003 году Россия подписала декларацию ООН, подтверждающую, что в результате Голодомора погибло от 7 до 10 миллионов невинных людей. Сегодня Голодомор признан одним из величайших преступлений против человечества.