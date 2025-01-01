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Киноафиша Фильмы Урожай дьявола Цитаты из фильма Урожай дьявола

Цитаты из фильма Урожай дьявола

Title card [в конце фильма]
Title card Лишь немногим удалось пройти через стражу Сталина и бежать на свободу. Голодомор — геноцид, устроенный советской властью в 1932-33 годах, известен сегодня как «Гибель от голода». Полный ужас этой целенаправленной политики геноцида в отношении Украины стал известен лишь после распада Советского Союза в 1991 году. В 2003 году Россия подписала декларацию ООН, подтверждающую, что в результате Голодомора погибло от 7 до 10 миллионов невинных людей. Сегодня Голодомор признан одним из величайших преступлений против человечества.
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[Последние произнесённые слова, повторяющаяся фраза]
Yuri [Закадровый голос] Меня зовут Юрий Качанюк, сын Ярослава Качанюка и внук знаменитого воина Ивана Качанюка. Прежде чем я вырос и узнал, что драконы — настоящие и зло бродит по миру, я влюбился.
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[Первые строки]
Yuri [Закадровый голос] Сквозь века её называли по-разному: пограничные земли, дикие поля, житница Европы. Но с тех пор, как я был мальчишкой, Украина для меня просто дом. Даже когда мы мечтали о свободе от русского царя, жизнь шла своим чередом, подчиняясь ритму времён года, взлётам и падениям в вечном цикле посева, пахоты и жатвы. Жизнь тяжёлого труда и малых радостей.
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Yuri [Закадровый голос] Моя Украина была миром, где жили легенды и всё было возможно.
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