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Лев и бык

Lev i byk 18+
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О фильме

Действие мультфильма разворачивается в давние времена, когда лев был истинным царем среди зверей, а подобострастный и хитрый шакал был его советником. Однажды на земле, которой правил лев, появился новый житель - сильный и мудрый бык. Шакал, мечтавший захватить власть, решил натравить льва и быка друг на друга, но у него ничего не получилось ни с первого, ни со второго раза. Но пришел день, когда коварные речи все-таки возымели действие на льва и тот напал на мирно жевавшего траву быка… Чем закончился этот поединок?

  • Режиссером и автором сценария мультфильма стал народный артист СССР Федор Хитрук. Большим и маленьким зрителям он известен по таким работам, как “Каникулы Бонифация” (1965), “Винни-Пух” (1969), “Винни-Пух идет в гости” (1971), “Винни-Пух и день забот” (1972). 
  • В 1983 году мультфильм был отмечен сразу двумя престижными наградами - дипломом международного фестиваля анимационных фильмов в Эшпинью (Португалия) и международного фестиваля короткометражных фильмов в Тампере (Финляндия). 
  • “Лев и бык” - шестая по счету совместная работа режиссера и сценариста Федора Хитрука и композитора Моисея Вайнберга. 
  • Художник-мультипликатор Владимир Зуйков и Федор Хитрук ранее работали вместе над серией о Винни-Пухе, а также над мультфильмами “Остров” (1973), “Равновесие страха” (1973), “Дарю тебе звезду” (1974).

Фильм-притча о том, как завистливый и коварный шакал поссорил двух друзей — Льва и Быка.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 1 января 1983
Дата выхода
1 августа 1984 Канада
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Lev i byk, The Lion and the Bull, Лев и Бык, Il leone e il bufalo, Le lion et le taureau, Lejonet och oxen, Lion and Bull, Lion and Ox, O Leão e O Touro
Режиссер
Федор Хитрук
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Лев и бык

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