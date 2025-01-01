Действие мультфильма разворачивается в давние времена, когда лев был истинным царем среди зверей, а подобострастный и хитрый шакал был его советником. Однажды на земле, которой правил лев, появился новый житель - сильный и мудрый бык. Шакал, мечтавший захватить власть, решил натравить льва и быка друг на друга, но у него ничего не получилось ни с первого, ни со второго раза. Но пришел день, когда коварные речи все-таки возымели действие на льва и тот напал на мирно жевавшего траву быка… Чем закончился этот поединок?