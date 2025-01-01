Mrs. Evans Генри, куда ты идёшь? Генри!

[Генри выходит из класса]

Henry Carpenter Чёрт побери, Дженис. Сколько это ещё будет продолжаться? Что тебе ещё надо увидеть?

Principal Wilder Полагаю, вы имеете в виду директора Уайлдера? Генри, мы уже проходили это.

Henry Carpenter Синяки, истощение, снижение успеваемости. Какие у неё оценки в этом году?

Principal Wilder Ты же знаешь, что я не могу разглашать информацию о чужих оценках.

Henry Carpenter Ты не обязан проводить расследование. Тебе достаточно сообщить о подозрениях. Это твоя этическая обязанность как педагога.

Principal Wilder Я провёл предварительные проверки, которые оказались...

Henry Carpenter Тогда проведи дополнительные проверки!

Principal Wilder Это сложнее, чем кажется, Генри. Мистер Сиклман — комиссар полиции и уважаемый член...

Henry Carpenter Как будто уважаемые члены общества...

Principal Wilder Такие необоснованные обвинения могут иметь очень серьёзные последствия.

Henry Carpenter Чёрт возьми! Д...

[Генри хватает несколько брошюр о детском насилии]

Henry Carpenter Эти вещи для тебя что-то значат?

Principal Wilder Я знаю мистера Сиклмана дольше, чем ты живёшь.

Henry Carpenter Не снисходи ко мне.

Principal Wilder Я не буду подвергать его публичному разбирательству без убедительных доказательств.