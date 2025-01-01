Меню
Сьюзан Карпентер Я не хотел, чтобы всё закончилось насилием.
Генри Карпентер Насилие — не самое худшее в мире.
Сьюзан Карпентер А что тогда?
Генри Карпентер Безразличие.
Henry Carpenter [о его опухоли] Я думал, что это просто головные боли.
Henry Carpenter [после смерти, закадровый голос] Не волнуйся, мам... Я с тобой на каждом шагу.
Henry Carpenter [умирает, держа маму за руку] Мамочка... Мамочка... отнеси меня к окну... я хочу увидеть небо.
Susan Carpenter Мы не собираемся убивать комиссара полиции, и это окончательно!
Sheila Хэнк.
Henry Carpenter На самом деле Генри. Думаю, ты бы смог запомнить хотя бы одно простое имя, несмотря на эту стрижку.
Sheila Классные очки. Они хорошо смотрятся с твоей странной головой.
Susan Carpenter Ладно... К чёрту!
Peter Carpenter Ты не должен ругаться при мне.
Henry Carpenter Нам нельзя ругаться при Питере.
Peter Carpenter Думаю, уже слишком поздно для этого.
Glenn Sickleman [о домогательствах к падчерице] Кому, по-твоему, поверят?
Mrs. Evans Кто хочет идти следующим? Генри?
Henry Carpenter Да.
[Генри идёт к передней части класса, поворачивается и обращается к остальным]
Henry Carpenter Все говорят о том, чтобы оставить после себя след. Но разве это не просто еда для души, чтобы отодвинуть экзистенциальный кризис? В конце концов, Томми, ты должен понять, что... вышибалы даже не олимпийский вид спорта. Но... наше наследие — это не то, что мы пишем в резюме или сколько у нас запятых в банковском счёте. Это те, кто у нас есть в жизни и то, что мы можем им оставить. Единственное, что мы знаем наверняка — мы здесь и сейчас. Так что я считаю, что нужно делать всё возможное, пока мы на этой стороне земли. Вот о чём я думаю, когда говорю о своём наследии.
Mrs. Evans Генри, напомни, почему тебя нельзя перевести в школу для одарённых.
Henry Carpenter Потому что для моего психосоциального развития лучше общаться с ровесниками в обычной школе.
Dr. David Daniels Генри, у тебя сейчас в голове нечто. То, что мы называем опухолью. Это нечто плохое. Поэтому нам пришлось проверить, можно ли удалить её, не повредив никакую часть твоего мозга. Эм, это непростая штука. И нам удалось убрать часть её.
Henry Carpenter Да ладно, мужик.
Dr. David Daniels Извините?
Henry Carpenter Такое быстрое начало симптомов и немедленная резекция; выражение на твоём лице. Как я вижу, это, должно быть, эпендимома высокой степени злокачественности или глиобластома. Не знаю, почему раньше не подумал об этом. Из-за головной боли и помутнения зрения я думал, что это стресс. Большой очаг?
Dr. David Daniels Эм... да.
Henry Carpenter Расширенная?
Dr. David Daniels Да, это так.
Henry Carpenter Оно распространилось на жизненно важные структуры?
Dr. David Daniels Ну, мы пытались удалить её, но, к сожалению...
Henry Carpenter Понимаю. Моя МРТ?
[Генри просматривает МРТ]
Henry Carpenter Облучать?
Dr. David Daniels [Нейрохирург качает головой: нет] Мне жаль.
Henry Carpenter Мне бы хотелось побыть одному, пожалуйста.
Susan Carpenter Дорогой, мне кажется,...
Henry Carpenter Мама... эм, мне бы хотелось побыть одному.
Susan Carpenter Ладно.
Mrs. Evans Генри, куда ты идёшь? Генри!
[Генри выходит из класса]
Henry Carpenter Чёрт побери, Дженис. Сколько это ещё будет продолжаться? Что тебе ещё надо увидеть?
Principal Wilder Полагаю, вы имеете в виду директора Уайлдера? Генри, мы уже проходили это.
Henry Carpenter Синяки, истощение, снижение успеваемости. Какие у неё оценки в этом году?
Principal Wilder Ты же знаешь, что я не могу разглашать информацию о чужих оценках.
Henry Carpenter Ты не обязан проводить расследование. Тебе достаточно сообщить о подозрениях. Это твоя этическая обязанность как педагога.
Principal Wilder Я провёл предварительные проверки, которые оказались...
Henry Carpenter Тогда проведи дополнительные проверки!
Principal Wilder Это сложнее, чем кажется, Генри. Мистер Сиклман — комиссар полиции и уважаемый член...
Henry Carpenter Как будто уважаемые члены общества...
Principal Wilder Такие необоснованные обвинения могут иметь очень серьёзные последствия.
Henry Carpenter Чёрт возьми! Д...
[Генри хватает несколько брошюр о детском насилии]
Henry Carpenter Эти вещи для тебя что-то значат?
Principal Wilder Я знаю мистера Сиклмана дольше, чем ты живёшь.
Henry Carpenter Не снисходи ко мне.
Principal Wilder Я не буду подвергать его публичному разбирательству без убедительных доказательств.
Henry Carpenter Хорошо. Я разберусь с этим без тебя.
Генри Карпентер Мам... Та женщина сегодня в гастрономе... Ты... ничем ей не помогла.
Сьюзан Карпентер Я же говорила. Это просто не наше дело.
Генри Карпентер Я думаю... когда кто-то причиняет боль другому, я думаю, это наше дело.
Сьюзан Карпентер Ну, я понимаю, что так кажется, но... я ничего не могла сделать.
Генри Карпентер Да, мама, если бы все так поступали, тогда некому было бы заботиться о тех, кто сам за себя постоять не может.
Сьюзан Карпентер Так что же мне тогда делать? Я не хотела, чтобы всё закончилось насилием.
Генри Карпентер Насилие — не худшее в мире.
Сьюзан Карпентер А что тогда?
Генри Карпентер Равнодушие.
Sheila Привет, Хэнк.
Henry Carpenter Привет, королева модной помойки.
Sheila Что делаешь?
Henry Carpenter Занимаюсь заметками.
Sheila Думаешь, ты гениален, да?
Henry Carpenter Я предпочитаю слово «одарённый».
Sheila Чёрт, Хэнк. Зачем ты так сделал?
Henry Carpenter Генри.
Sheila Слушай, хоть мы и...
Henry Carpenter Я знаю. Это называется реактивным образованием.
Sheila Что?
Henry Carpenter Кажется, у нас противоположные отношения, но... на самом деле мы ведём себя друг с другом наоборот тому, что чувствуем на самом деле. Я считаю тебя красивой, поэтому обижаю. По-детски, да. Но... я ребёнок.
Sheila [Шейла встаёт, наклоняется над кроватью и целует Генри] Береги себя, Хэнк.
[Шейла поворачивается и уходит]
Susan Carpenter Мне нужен Nemesis Vanquish 7.62 с прицелом ночного видения Litton Ranger, глушителем и тремя дополнительными магазинчиками на десять патронов. Справишься с этим, или мне искать другого поставщика?
Big Ed Глушители для гражданских запрещены законом.
Susan Carpenter Давай послушаем, что Доминик скажет по этому поводу. Да, Доминик. Слушай, шеф, с уважением, у меня самолёт через час. Так что называй цену, и я свалю с твоей дороги.
[первые реплики]
Генри Карпентер [рассказчик] Люди в основном нормальные. Говорю «в основном», потому что мы все знаем, что встречаются и настоящие му###ы. Люди нормальные, потому что они никогда не забывают протянуть руку помощи. Иногда они даже удивляют.
Генри Карпентер [получает по носу от хулигана] Но иногда — и нет.
Susan Carpenter Шейла? Алло?
Peter Carpenter Нашёл её.
Sheila О... о. Прекрасно. Ты привёл детей. Привет, Хэнк.
Henry Carpenter Шейла. Выглядишь, как всегда, сногсшибательно.
Susan Carpenter Дай угадаю, утоляешь горе из-за того мудака, который бросил тебя с двумя мальчишками.
Sheila Это ты.
Susan Carpenter Ага.
Peter Carpenter Шейла!
Sheila Привет, Питер. Хэнк.
Henry Carpenter На самом деле я — Генри. Думаю, ты смог бы запомнить хотя бы одно простое имя, кроме этой причёски.
Sheila Крутые очки. Хорошо сочетаются с твоей кривой башкой.
Henry Carpenter [начальный внутренний монолог] Люди в основном порядочные. Говорю «в основном», потому что мы все знаем, что встречаются и настоящие уб###и. Люди порядочные, потому что они никогда не забывают протянуть руку помощи. Время от времени они могут удивить тебя, но иногда — нет.
«Бесконечное волосатое существо»: как Пеннивайз в «Оно» вообще оказался на Земле? Завязка главного шедевра Кинга похожа на Sci-fi
