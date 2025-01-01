Mrs. Evans
Генри, куда ты идёшь? Генри!
[Генри выходит из класса]
Henry Carpenter
Чёрт побери, Дженис. Сколько это ещё будет продолжаться? Что тебе ещё надо увидеть?
Principal Wilder
Полагаю, вы имеете в виду директора Уайлдера? Генри, мы уже проходили это.
Henry Carpenter
Синяки, истощение, снижение успеваемости. Какие у неё оценки в этом году?
Principal Wilder
Ты же знаешь, что я не могу разглашать информацию о чужих оценках.
Henry Carpenter
Ты не обязан проводить расследование. Тебе достаточно сообщить о подозрениях. Это твоя этическая обязанность как педагога.
Principal Wilder
Я провёл предварительные проверки, которые оказались...
Principal Wilder
Это сложнее, чем кажется, Генри. Мистер Сиклман — комиссар полиции и уважаемый член...
Principal Wilder
Такие необоснованные обвинения могут иметь очень серьёзные последствия.
[Генри хватает несколько брошюр о детском насилии]
Principal Wilder
Я знаю мистера Сиклмана дольше, чем ты живёшь.
Principal Wilder
Я не буду подвергать его публичному разбирательству без убедительных доказательств.