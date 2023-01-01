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Снежная королева
Снежная королева, 1957: актеры и роли
Снежная королева
1957 / СССР
7.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Снежная королева, 1957: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Лев Атаманов
В ролях
Владимир Грибков
Vladimir Gribkov
Мария Бабанова
Янина Жеймо
Сергей Мартинсон
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