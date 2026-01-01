Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александр Кэмпбелл
Alastair Campbell
Киноафиша
Персоны
Александр Кэмпбелл
Александр Кэмпбелл
Alastair Campbell
Актерское амплуа
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.9
Щелкунчик
(2016)
0.0
Ромео и Джульетта
(2012)
Фильмография Александр Кэмпбелл
Жанр
Все
Балет
Музыка
Фэнтези
Год
Все
2016
2012
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
7.9
Щелкунчик
Royal Opera House: The Nutcracker
фэнтези, балет
2016, Великобритания
Ромео и Джульетта
Kenneth MacMillan's Romeo and Juliet
музыка
2012, Великобритания
Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей»
Янковского редко можно увидеть в военных фильмах: а эту советскую картину со звездой и вовсе сразу кинули в архив
«Наследник» с Гленом Пауэллом обвалился в прокате: критики поставили ему 49% на RT, а зрители не поняли даже конец
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667