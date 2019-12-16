Ромео и Джульетта, 2019

Молодые звезды Королевского балета выступают в кинематографическом переосмыслении оригинальной шекспировской истории любви, сочетая балет, театр, кино и музыку.

Картина переносит нас в Верону XVI века. Будучи членами враждующих семей Капулетти и Монтекки, Ромео и Джульетта должны были стать заклятыми врагами, но судьба распорядилась иначе, и при первой встрече они глубоко влюбляются и уже не могут представить себе жизнь друг без друга. Не желая мириться с желаниями родителей, герои намерены осуществить свою мечту и решают тайно пожениться. В это же время катастрофические обстоятельства заставляют юного Ромео сразиться с двоюродным братом Джульетты Тибальтом и убить его. Это станет начальным элементом в цепи событий, которая приведет к известной трагедией.

Джульетта хочет избежать брака с молодым человеком Парисом, который планируют ее родители. В этом девушке помогает отец Лоренцо: он предлагает ей особое зелье, погружающее в сон таким образом, что все окружающие могут подумать, будто она мертва. Ромео, полагая, что его возлюбленная погибла, выпивает настоящий яд. Когда героиня пробуждается от глубокого сна, то находит тело своего любимого и сходит с ума от такого удара и горя. Молодая девушка наносит себе удар ножом, не желая продолжать жить без Ромео.

В очередной экранизации произведения драматурга Уильяма Шекспира доказывается, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Но новая кинокартина о влюбленных обещает зрителю показать историю с новых ракурсов.