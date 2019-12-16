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Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта
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Romeo and Juliet: Beyond Words

Ромео и Джульетта, 2019

2019 / Великобритания
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Оригинальная экранизация пьесы Шекспира, объединяющая балет, театр и музыку
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Молодые звезды Королевского балета выступают в кинематографическом переосмыслении оригинальной шекспировской истории любви, сочетая балет, театр, кино и музыку.

Картина переносит нас в Верону XVI века. Будучи членами враждующих семей Капулетти и Монтекки, Ромео и Джульетта должны были стать заклятыми врагами, но судьба распорядилась иначе, и при первой встрече они глубоко влюбляются и уже не могут представить себе жизнь друг без друга. Не желая мириться с желаниями родителей, герои намерены осуществить свою мечту и решают тайно пожениться. В это же время катастрофические обстоятельства заставляют юного Ромео сразиться с двоюродным братом Джульетты Тибальтом и убить его. Это станет начальным элементом в цепи событий, которая приведет к известной трагедией.

Джульетта хочет избежать брака с молодым человеком Парисом, который планируют ее родители. В этом девушке помогает отец Лоренцо: он предлагает ей особое зелье, погружающее в сон таким образом, что все окружающие могут подумать, будто она мертва. Ромео, полагая, что его возлюбленная погибла, выпивает настоящий яд. Когда героиня пробуждается от глубокого сна, то находит тело своего любимого и сходит с ума от такого удара и горя. Молодая девушка наносит себе удар ножом, не желая продолжать жить без Ромео.

В очередной экранизации произведения драматурга Уильяма Шекспира доказывается, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Но новая кинокартина о влюбленных обещает зрителю показать историю с новых ракурсов.

 

Кинематографическая костюмированная драма представляет нынешнее поколение звезд Королевского балета — всемирно известных, талантливейших актеров и танцоров. В главных ролях Уильям Брэйсвел и Франческа Хэйуорд. Это их дебют в кино.

Уильям Брэйсвел, играющий Ромео, изначально намеревался исполнить роль Париса. Но в итоге режиссеры выбрали его на роль Ромео.

Создатели признаются, что хотели рассказать известную историю в кино на понятном всем языке, но преподнести ее с помощью балета. Никто никогда раньше так не делал.

Для картины была использована 90-минутная версия оригинальной музыки Сергея Прокофьева 1938 года, которая является совершенно уникальной для этого фильма. Она была записана в студии AIR в Хэмпстеде, в Лондоне, с оркестром Королевского оперного театра. 85 музыкантами дирижировал музыкальный руководитель Королевского балета Коэн Кессельс, а концертмейстером был Васько Василев.

В фильме также представлены культовые оригинальные костюмы Николаса Георгиадиса и замечательная хореография Кеннета Макмиллана.

Кинокартина является попыткой перенести балет на киноэкраны. «Ромео и Джульетта» Кеннета Макмиллана 1964 года – одна из жемчужин в репертуаре Королевского балета, а особенность киноверсии «Ромео и Джульетта: за гранью слов» состоит в том, что действие происходит не на сцене театра, а снимается на натуре – в венгерском Этьеке.

Шоу было задумано Майклом Нанном и Уильямом Тревиттом. Критики считают, что создатели хотели преодолеть разрыв между высокопарным миром балета и более доступными поп-формами культуры. Нанн и Тревитт удостоены международной премии «Эмми».

Танец в фильме играет особую роль. Например, когда Джульетта впервые появляется, зритель может получить ясное представление о ее личности. Это выражается как в ее танцевальных шагах, так и в дерзкой мимике. Показательна и битва между Ромео и Тибальтом: актеры не просто танцуют —они искренне разыгрывают дуэль.

Вечная, актуальная и захватывающая история любви в исполнении современных звезд Королевского балета. Новое прочтение виртуозной постановки классика английского балета Кеннета Макмиллана — это не просто театральная постановка или балетная трансляция, а уникальный проект, объединяющий на большом экране музыку, театр и балетное искусство лучших европейских исполнителей.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 24 декабря 2020
Премьера в мире 16 декабря 2019
Возраст 16+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Майкл Нанн
В ролях
Уилльям Брэйсуэлл
Франческа Хэйуорд
Мэттью Болл
Марселино Самбэ
Джеймс Хэй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ромео и Джульетта 3 постера
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Вряд ли найдётся тот, кому не знаком основной сюжет «Ромео и Джульетты» Уильяма Шекспира о трагедии двух юных влюблённых из враждующих семей. Да и легендарную музыку Сергея Прокофьева к балету, основанному на произведении, тоже слышал почти каждый, даже если не догадывается об этом. «Ромео и Джульетту» переносили на большие экраны с десяток раз с разной степенью каноничности: от дословного пересказа до осовремененной версии База Лурманна…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксклюзив: смотрим фрагмент фильма «Ромео и Джульетта» Оригинальная экранизация пьесы Шекспира, объединяющая балет, театр и музыку уже в кинотеатрах!
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2 января 2021 19:00
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