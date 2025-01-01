Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мост через реку Квай Цитаты из фильма Мост через реку Квай

Цитаты из фильма Мост через реку Квай

Colonel Nicholson Что же я наделал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Major Clipton Безумие! Безумие!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Saito Я ненавижу англичан! Вы побеждены, но у вас нет стыда. Вы упрямы, но у вас нет гордости. Вы терпите, но у вас нет мужества. Я ненавижу англичан!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Полковник Сайто Знаете, что со мной будет, если мост не построят вовремя?
Полковник Николсон Понятия не имею.
Полковник Сайто Мне придётся покончить с собой. А вы что бы сделали на моём месте?
Полковник Николсон Если бы я был на вашем месте... мне тоже пришлось бы покончить с собой.
Полковник Николсон [поднимает бокал с виски, который ранее отклонил] Ваше здоровье!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maj. Warden Ты идёшь без меня. Это приказ. Теперь ты командуешь, Ширс.
Commander Shears Ты меня тошнишь со своей героикой! От тебя воняет смертью. Ты носишь её в рюкзаке, словно чуму. Взрывчатка и таблетки — отличное сочетание, да? А у тебя всегда одно из двух: либо уничтожить мост, либо уничтожить себя. Эта война — всего лишь игра! Ты и полковник Николсон — вы одного поля ягоды, безумцы с храбростью. Зачем? Чтобы умереть по-джентльменски, умереть по правилам — когда главное, как жить человеком!.. Я не оставлю тебя здесь умирать, Уорден, ведь мне плевать на твой мост и на твои правила. Если мы пойдём дальше — то вместе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Nicholson [смотрит на построенный мост] Я тут подумал. Завтра будет ровно 28 лет, как я служу. 28 лет мирной службы и войны. Не думаю, что за всё это время я был дома больше десяти месяцев. Но жизнь была хорошей. Я любил Индию. По-другому и быть не могло. Но бывают моменты... когда вдруг понимаешь, что ты ближе к концу, чем к началу. И начинаешь задаваться вопросом, что в итоге значит вся твоя жизнь. Какое значение имело твоё присутствие в любой момент — и имело ли оно вообще значение. Особенно если сравнивать с карьерой других людей. Не знаю, полезно ли такое думать, но признаюсь, время от времени у меня возникали такие мысли. Но сегодня... сегодня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Commander Shears [медсестре] Вы даёте мне порошки, таблетки, ванны, уколы, клизмы, а мне всего лишь нужна любовь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Saito Не говори мне о правилах. Это война! Это не игра в крикет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Saito Только работа и никаких развлечений делают Джека скучным мальчишкой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Commander Shears Я могу придумать много прозвищ для Сайто, но «разумный»... это новинка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Майор Кли́птон Дело в том, что то, что мы делаем, можно расценивать как — простите, сэр — сотрудничество с врагом. Возможно, даже как измену.
Полковник Николсон Ты в порядке, Кли́птон? Мы военнопленные, у нас нет права отказываться от работы.
Майор Кли́птон Я понимаю, сэр. Но... разве мы должны работать так хорошо? Разве мы должны строить им мост лучше, чем они могли бы построить сами?
Полковник Николсон Если бы тебе пришлось оперировать Сайто, ты бы сделал свою работу или позволил ему умереть? Ты предпочёл бы, чтобы этот батальон развалился от безделья? Чтобы говорили, что наши ребята не умеют нормально работать? Ты не понимаешь, как важно показать этим людям, что они не сломают нас ни телом, ни духом? Хорошо смотри, Кли́птон. Однажды война кончится, и я надеюсь, что люди, которые будут пользоваться этим мостом через много лет, вспомнят, как он строился и кто его строил. Не толпа рабов, а солдаты! Британские солдаты, Кли́птон, даже в плену.
Майор Кли́птон Да, сэр.
Полковник Николсон Ты отличный врач, Кли́птон, но армия — это тебе ещё учиться и учиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Nicholson [узнаёт Ширса] Ты?
Major Shears [бросается на Николсона] Ты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Nicholson Это вполне понятно; это очень естественная реакция. Но однажды — через неделю, месяц, год — в тот день, когда, с Божьей помощью, мы все вернёмся домой, вы будете очень гордиться тем, что сделали здесь, несмотря на все трудности. То, что вы сделали, должно стать, и я думаю, станет, примером для всех наших соотечественников — и солдат, и гражданских. Вы выжили с честью — и даже больше — здесь, в этой пустыне. Вы превратили поражение в победу. Поздравляю вас. Отличная работа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Saito Позвольте напомнить вам девиз генерала Ямашиты: будь счастлив в своей работе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Майор Уорден [полковнику Грину] Сэр, это очень раздражает. Говорят, учитывая ограничение по времени, они не считают нужным проводить несколько тренировочных прыжков.
Майор Ширс Нет?
Майор Уорден Нет, говорят, если сделать один прыжок, у тебя всего 50% шанса получить травму, два прыжка — 80%, а три — и подавно попадёшь в больницу. Общее мнение таково, что самое разумное для майора Ширса — это прыгать и надеяться на лучшее.
Майор Ширс С парашютом или без?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maj. Warden Я принадлежу к весьма странной группе под названием Сила 316. Наш штаб находится в ботаническом саду.
Commander Shears Они редкие растения от врага охраняют?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Майор Хьюз У Дженнингса есть план, сэр. Он, кажется, думает...
Полковник Николсон Да, я уверен, что у Дженнингса есть план. Но побег? Куда — в эту джунгли? Тот самый Сайто был прав: колючая проволока или забор не нужны, шанс на выживание — один к ста. Уверен, человек с опытом коммандера Ширса подтвердит это.
Коммандер Ширс Я бы сказал, что шансы на успешный побег примерно сто к одному. Но позвольте добавить, полковник: шансы на выживание в этом лагере ещё хуже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после разговора с Николсоном и Сайто, ни один из которых не уступит]
Major Clipton Они оба с ума сошли? Или я схожу с ума? Или это солнце?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Saito Внимание, английские военнопленные! Обратите внимание, я не говорю «английские солдаты». С того момента, как вы сдались, вы перестали быть солдатами. Вы должны закончить мост к двенадцатому мая. Вы будете работать под руководством японского инженера, лейтенанта Миуры. Времени мало. Все будут работать. Ваши офицеры будут работать рядом с вами. Это справедливо. Ведь именно они предали вас, сдавшись. Ваш позор — их бесчестье. Именно они говорили вам: «Лучше жить как колониальный рабочий, чем умереть героем». Именно они привели вас сюда, а не я. Поэтому они присоединятся к вам в полезном труде. Вот и всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major Clipton [навещает Николсона в камере] Сэр, вы не выдержите этого надолго. И разве не лучше было бы, чтобы мужчины работали, а не сидели в этих камерах? Мужчины делают это прекрасно, они идут так медленно, как только могут; но Сайто сократил им пайки. Если их не заставят работать, они умрут. И на этом всё.
Colonel Nicholson Да, Клифтон. Я понимаю, честно. Но разве вы не видите, что это вопрос принципа? Если мы сейчас уступим, этому не будет конца. Нет!
Major Clipton Сэр, мы заблудились в джунглях, в тысяче миль от всякой цивилизации. Мы под пятой человека, который ради своего добьётся всего. Принцип? Никто не узнает и не будет волноваться, что с нами случится! Уступите, сэр! Прошу!
Colonel Nicholson Я непреклонен. Ни один офицер моего батальона не будет работать кучером.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Green Вы бухгалтером в Монреале были?
Lieutenant Joyce Да, сэр. Точнее, не совсем бухгалтером, сэр. У меня не было диплома.
Colonel Green А чем конкретно вы занимались?
Lieutenant Joyce Ну, сэр, я проверял колонки и колонки цифр, которые до меня проверяли ещё три-четыре человека, а потом после меня их проверяли другие.
Colonel Green Звучит ужасно скучно.
Lieutenant Joyce Сэр, это было ужасно скучно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Nicholson Мы можем преподать этим варварам урок западных методов и эффективности, который поставит их в тупик. Мы покажем им, на что способен британский солдат.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Nicholson Остаётся только сказать спасибо, полковник Сайто, за ваше любезное внимание. Есть ли ещё вопросы?
Colonel Saito Один вопрос... успеете ли вы закончить мост вовремя?
Colonel Nicholson Честно говоря, общее мнение таково, что это невозможно... но мы, безусловно, постараемся. В конце концов, не стоит забывать, что мы потеряли больше месяца из-за досадного разногласия, за которое я не отвечаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Saito Слово по поводу побега. Колючей проволоки нет. Заключённого лагеря нет. Сторожевых вышек нет. Всё это не нужно. Мы — остров в джунглях. Побег невозможен. Ты умрёшь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лейтенант Джойс Извините, сэр. Я подумал, что вы враг.
Коммандер Ширс Ну, я американец, если вы об этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Commander Shears [Он и его товарищ по лагерю, Уивер, только что похоронили погибшего военнопленного на кладбище лагеря. Они ставят сделанный вручную деревянный крест, чтобы отметить его могилу] Здесь покоится... Знаешь, Уивер, я забыл, кого мы только что похоронили.
Weaver, Allied P.O.W. Томпсон.
Commander Shears О, да... Здесь покоится капрал Герберт Томпсон. Серийный номер 01234567. Доблестный член Королевской собственной... или королевской собственной... или как там её. Кто умер от бери-бери в год Господень 1943. Во славу...
Commander Shears [пауза, выглядит растерянным. Смотрит на Уивера] А за что он, собственно, умер?
Weaver, Allied P.O.W. Да перестань! Не надо издеваться над могилой!
Commander Shears Я не смеюсь над могилой и не над людьми... Пусть он покоится с миром.
Commander Shears [ударяет лопатой по самодельному деревянному кресту] А когда был жив — покоя у него было мало.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Nicholson Однажды война закончится. И я надеюсь, что люди, которые будут ходить по этому мосту через много лет, вспомнят, как он строился и кто его строил. Не толпа рабов, а солдаты, британские солдаты, Клифтон, даже в плену.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Commander Shears Вы хотите сказать, что собираетесь строго соблюдать закон, несмотря ни на что?
Colonel Nicholson Без закона, командир, нет цивилизации.
Commander Shears Вот именно — а здесь цивилизации нет.
Colonel Nicholson Значит, у нас есть шанс её ввести.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major Reeves Кстати, сэр, я хотел вам сказать — в этом лесу есть деревья, очень похожие на вяз. А сваи для Лондонского моста из вяза простояли шестьсот лет.
Colonel Nicholson Шестьсот лет, Ривз?
Major Reeves Да, сэр.
Colonel Nicholson Шестьсот лет... Это было бы что-то.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Nicholson Теперь есть ещё одно важное решение, которое нельзя откладывать. Так как большинство британских солдат будут работать на мосту, для работы на железной дороге останется лишь немного людей. Поэтому я должен попросить вас, полковник Сайто, одолжить нам часть ваших солдат, чтобы усилить железнодорожную бригаду и как можно скорее завершить последний участок пути.
Colonel Saito Я уже отдал приказ.
Colonel Nicholson Нужно установить дневную норму работы для ваших людей. Сначала я думал поставить полторы ярда, чтобы их не переутомлять, но не кажется ли вам, что лучше сделать её такой же, как у британских солдат? Это ещё и создаст здоровую соревновательную атмосферу.
Colonel Saito Я уже отдал приказ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maj. Warden [опуская бинокль] Убей его... Убей его!
Major Shears [кричит] УБЕЙ ЕГО! УБЕЙ ЕГО!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Медсестра в госпитале на Цейлоне [оба персонажа на пляже, обсуждают планы на вечер] Я знаю, тебе ужасно жаль, но ты меня сегодня вечером кинешь.
Майор Ширс Ты не можешь быть более неправ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Полковник Сайто [Обращаясь к пленным, стоящим в строю] Английские пленники... позвольте задать вопрос... «Почему мост не продвигается?» Вы знаете почему. Потому что ваши офицеры ленивы! Они считают себя слишком хорошими, чтобы разделить с вами ваши тяготы! Это несправедливо. Поэтому вы несчастны на работе. Поэтому мост не продвигается. Но есть и другая причина. Я не скрываю правду. С глубоким стыдом и сожалением признаю вам ошибку члена японского штаба. Я имею в виду лейтенанта Миуру.
Полковник Сайто [указывает на лейтенанта Миуру, который смотрит вниз с чувством стыда] Он плохой инженер! Он не достоин командовать!
Полковник Сайто Поэтому я снял его с должности. Завтра начнем заново. Я возьму командование на себя лично. Сегодня отдыхаем. Только работа и никакой игры — вот что делает человека скучным. В знак уважения к вашим будущим усилиям... я дарю вам всем подарки!
Полковник Сайто [задняя дверь ближайшего грузовика опущена, показывая стопки посылок, посылок Красного Креста и т. п.] Будем рады работе. Вольно, рота.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Green Отличное представление! Великолепное представление, майор!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Saito Я полковник Сайто. Во имя Его Императорского Величества приветствую вас. Я командир этого лагеря, лагеря №16, расположенного вдоль великой железной дороги, которая скоро соединит Бангкок с Рангуном. Вас, британских пленных, выбрали для строительства моста через реку Квай. Это будет приятная работа, требующая мастерства, и офицеры будут работать вместе с солдатами. Японская армия не может содержать бездельников. Если вы будете хорошо работать, с вами будут обращаться хорошо, а если нет — вас накажут!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Полковник Николсон Ривз, если бы это был ваш мост, как бы вы приступили к работе?
Майор Ривз Приступить к работе, сэр? Ну, прежде всего, я бы не стал строить его здесь.
Полковник Николсон О? Почему нет?
Майор Ривз Как я пытался вам объяснить, сэр, японцы не могли выбрать худшее место. Там нет дна. Видите эти сваи? Они тонут. Наши ребята могут забивать эти сваи до скончания веков — они не удержатся.
Полковник Николсон *Где* бы вы его строили?
Майор Ривз [указывает] Где же, дальше по течению, сэр. Через эти проливы. Тогда у нас будет твердая скала на обоих берегах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Nicholson Я понимаю, как трудно будет в этом забытом богом месте, где не найти нужного, но вот в чём задача.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Green [Ширсу] Ты даже не представляешь, какая ты для нас находка. Твое знание местности, умение заводить друзей в той деревне. Почти как будто весь твой побег был рассчитан именно на нас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Nicholson Хьюз, если бы это был твой мост, как бы ты использовал людей?
Major Hughes [смеётся] Что ж, сэр, не так, как они это делают. Там полный хаос, как видно невооружённым глазом. Много несогласованных действий, никакой слаженности. Некоторые группы даже противостоят друг другу.
Colonel Nicholson Да... Господа, у нас проблема. Благодаря японцам у нас теперь отребье. Нет ни порядка, ни дисциплины. Наша задача — восстановить батальон.
Major Reeves Да, сэр.
Colonel Nicholson Это будет нелегко, но, к счастью, у нас есть то, что нам нужно: мост.
Major Hughes «Мост», сэр?
Colonel Nicholson Мост. Мы можем преподать этим варварам урок западных методов и эффективности, чтобы им стало стыдно. Покажем им, на что способен британский солдат.
Major Hughes Да, понимаю вашу мысль, сэр.
Colonel Nicholson Я понимаю, как это будет трудно в этом забытом богом месте, где нельзя найти нужного, но вот в этом и состоит задача.
Major Evans Прошу прощения, сэр. Вы действительно хотите, чтобы они построили мост?
Colonel Nicholson Ты обычно не такой медлительный, Эванс. Я знаю наших людей. Их нужно держать занятыми. На самом деле, если бы не было работы, мы бы её придумали, правда, Ривз?
Major Reeves Безусловно, сэр.
Colonel Nicholson Так что нам повезло. Но это будет настоящий мост. И здесь опять же, я знаю наших людей. Важно, чтобы они гордились своей работой. Верно, господа?
Major Hughes [Все офицеры хором] Да, сэр.
Colonel Nicholson Ривз, ты ключевой человек в этой ситуации, как инженер. Скажи, что тебе нужно, а Хьюз и я всё организуем. Как считаешь, получится?
Major Reeves Сделаем всё возможное, сэр.
Colonel Nicholson Отлично. Нужно составить планы... затем устроить конференцию с Сайто... и поставить его на место.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Commander Shears [имеется в виду полковник Сайто, который привёл пулемёт, чтобы угрожать полковнику Николсону и его офицерам] Он сделает это, поверьте, он действительно сделает это!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Commander Shears Я становлюсь всё хуже, знаешь. Иногда мне кажется, что я адмирал Хэлси.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Maj. Warden Что-то не так?
Commander Shears Я вот о чём думаю. Ты говоришь на языке яи, а я — нет. Он сам выведет тебя обратно к реке Квай по дороге, которой я никогда не ходил. Кто-нибудь объяснит мне, почему я так важен для этой шайки?
Maj. Warden Я понимаю, что ты чувствуешь, но всегда есть что-то неожиданное, правда?
Commander Shears Скажи это Чэпмену.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Медсестра в госпитале на Цейлоне Почему ты так уверен, что тебя комиссуют по состоянию здоровья?
Коммандер Ширс Потому что я в душе гражданский, дорогая, и всегда слушаю своё сердце.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Nicholson Господа, у нас тут проблема.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Green Как я уже говорил, в такой работе, как ваша, даже когда дело закончено, всегда остаётся что-то ещё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colonel Nicholson Странный тип... даже для американца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Алек Гиннесс
Alec Guinness
Джеймс Дональд
James Donald
Сессю Хаякава
Джек Хоукинс
Jack Hawkins
Уильям Холден
Уильям Холден
William Holden
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
«Не хотите по-человечески, будет по-моему!»: любимые фразы из сериала «Граница. Таежный роман», которые ушли в народ
Вильнев еще до «Дюны» выдал настоящий шедевр: этот фильм заслуживал «Оскар», но его не заметили
«Такой парень солидный»: Лариса Гузеева назвала главного краша «Этерны»
«Начинаешь теряться в ляпах»: «28 лет спустя» вышел неоднозначным — зрители воротят нос, а критики ставят 7,4 балла
Билли Бобу Торнтону — 70! Выбираем лучшие малоизвестные роли звезды «Фарго» и «Лэндмена» — в топ-5 есть даже аниме
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Бу, испугался? Не бойся, я друг, залезай ко мне в ливневку: почему «Оно» становится клоуном
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Букины не сделали ремонт в квартире: причина не в отсутствии денег
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
«Красиво, дорого, но мертво»: новый сериал с Момоа выдавали за очередную «Игру престолов» — а получилось островное шапито
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше