Майор Кли́птон Дело в том, что то, что мы делаем, можно расценивать как — простите, сэр — сотрудничество с врагом. Возможно, даже как измену.

Полковник Николсон Ты в порядке, Кли́птон? Мы военнопленные, у нас нет права отказываться от работы.

Майор Кли́птон Я понимаю, сэр. Но... разве мы должны работать так хорошо? Разве мы должны строить им мост лучше, чем они могли бы построить сами?

Полковник Николсон Если бы тебе пришлось оперировать Сайто, ты бы сделал свою работу или позволил ему умереть? Ты предпочёл бы, чтобы этот батальон развалился от безделья? Чтобы говорили, что наши ребята не умеют нормально работать? Ты не понимаешь, как важно показать этим людям, что они не сломают нас ни телом, ни духом? Хорошо смотри, Кли́птон. Однажды война кончится, и я надеюсь, что люди, которые будут пользоваться этим мостом через много лет, вспомнят, как он строился и кто его строил. Не толпа рабов, а солдаты! Британские солдаты, Кли́птон, даже в плену.

Майор Кли́птон Да, сэр.