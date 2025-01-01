Colonel Nicholson
Хьюз, если бы это был твой мост, как бы ты использовал людей?
Major Hughes
[смеётся] Что ж, сэр, не так, как они это делают. Там полный хаос, как видно невооружённым глазом. Много несогласованных действий, никакой слаженности. Некоторые группы даже противостоят друг другу.
Colonel Nicholson
Да... Господа, у нас проблема. Благодаря японцам у нас теперь отребье. Нет ни порядка, ни дисциплины. Наша задача — восстановить батальон.
Major Reeves
Да, сэр.
Colonel Nicholson
Это будет нелегко, но, к счастью, у нас есть то, что нам нужно: мост.
Major Hughes
«Мост», сэр?
Colonel Nicholson
Мост. Мы можем преподать этим варварам урок западных методов и эффективности, чтобы им стало стыдно. Покажем им, на что способен британский солдат.
Major Hughes
Да, понимаю вашу мысль, сэр.
Colonel Nicholson
Я понимаю, как это будет трудно в этом забытом богом месте, где нельзя найти нужного, но вот в этом и состоит задача.
Major Evans
Прошу прощения, сэр. Вы действительно хотите, чтобы они построили мост?
Colonel Nicholson
Ты обычно не такой медлительный, Эванс. Я знаю наших людей. Их нужно держать занятыми. На самом деле, если бы не было работы, мы бы её придумали, правда, Ривз?
Major Reeves
Безусловно, сэр.
Colonel Nicholson
Так что нам повезло. Но это будет настоящий мост. И здесь опять же, я знаю наших людей. Важно, чтобы они гордились своей работой. Верно, господа?
Major Hughes
[Все офицеры хором] Да, сэр.
Colonel Nicholson
Ривз, ты ключевой человек в этой ситуации, как инженер. Скажи, что тебе нужно, а Хьюз и я всё организуем. Как считаешь, получится?
Major Reeves
Сделаем всё возможное, сэр.
Colonel Nicholson
Отлично. Нужно составить планы... затем устроить конференцию с Сайто... и поставить его на место.