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Мост через реку Квай Мост через реку Квай
Киноафиша Фильмы Мост через реку Квай Кадры из фильма «Мост через реку Квай»
The Bridge on the River Kwai Мост через реку Квай 1957 / Великобритания / США
8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Кадры из фильма «Мост через реку Квай»

Вся информация о фильме
Мост через реку Квай (1957) - фото 1 Мост через реку Квай (1957) - фото 2 Мост через реку Квай (1957) - фото 3
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