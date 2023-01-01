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Мост через реку Квай Мост через реку Квай
Киноафиша Фильмы Мост через реку Квай Мост через реку Квай, 1957: актеры и роли
The Bridge on the River Kwai Мост через реку Квай 1957 / Великобритания / США
8.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Мост через реку Квай, 1957: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Лин David Lean
В ролях
Алек Гиннесс Alec Guinness Уильям Холден Уильям Холден William Holden Джек Хоукинс Сессю Хаякава
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