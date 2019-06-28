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Снегурочка
Отзывы о мультфильме «Снегурочка»
Снегурочка
1952 / СССР
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Дед Мазай
28 июня 2019, 09:15
Оценка
Мультипликационная опера
Ивана Иванова-Вано можно смело было бы назвать одним из родоначальников советской мультипликации, если бы он не прошёл вместе с ней весь её увлекательный и триумфальный путь до самых перестроечных времён. По сути, он, наряду с сёстрами Брумберг, и есть мультипликация советских времён (во всяком случае, её классическая часть).
Стоя у самых истоков отечественной анимации (уникальные кукольные творения Старевича не в счёт), он первым вырвался из русла агитационных пропагандистких композиций (замечательных) и стал снимать преимущественно детскую мультипликацию. Он же придумал одного из первых сквозных персонажей - утёнка-фантазёра из Трёх мушкетёров и Лгунишки. После их выхода он подвергся жесточайшей критике в подражании Диснею со стороны коллег по цеху, в-частности другого корифея жанра и своего частичного однофамильца Александра Иванова. Критике, отчасти, заслуженной. Как бы то ни было, вектор его творчества несколько сместился. После разноса от соратников он создал несколько экранизаций сказок Корнея Чуковского, а после, уже в военное время, вместе с другими нашими мультипликаторами ушёл на свой фронт борьбы с немецкими агрессорами, фронт мультипликационный; В частности, с тем же Александром Ивановым выпустил один из первых мультплакатов Отечественной Войны - Не топтать фашисткому сапогу нашей Родины.
После Победы, уже окончательно созревший мастер, открыл для своего зрителя удивительный мир русского фольклора. Один за другим он снял настоящие шедевры; Гуси-лебеди, Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях, и, конечно, гениальный Конёк-Горбунок по сказке Петра Ершова, переживший аж три редакции.
На волне успеха своего творчества Иванов-Вано решился на непростую задачу, переносе оперы посредством мультипликации, на киноэкран. Надо заметить, что в послевоенное время театральная сцена не была уделом интеллигенции, советский пролетариат штурмом брал билетные кассы, а полупустые залы были уникальным явлением.
Взвесив все "за" и "против" он решил экранизировать оперу Римского-Корсакова по одноимённой пьесе Александра Островского "Снегурочка", разбавив вокальные партии в исполнении солистов Большого театра стихотворными вставками из произведения-оригинала. Результат был триумфальным, полнометражный мультфильм, сочетающий в себе красоту и образность дохристианской славянской мифологии, хтоничной, и, в то же-время, перекликающейся с новой советской с будоражащей яркой музыкой Римского-Корсакова стал одним из лидеров проката своего года.
Впереди у режиссёра были Двенадцать месяцев, совместная с Норштейном новаторская Сеча при Керженце и замечательная Сказка о царе Салтане, увенчавшая его творческий путь. Но Снегурочка навсегда осталась уникальным явлением в одной из ведущих мультипликаций мира.
28 июня 2019, 09:15
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Ивана Иванова-Вано можно смело было бы назвать одним из родоначальников советской мультипликации, если бы он не прошёл вместе с ней весь её увлекательный и триумфальный путь до самых перестроечных времён. По сути, он, наряду с сёстрами Брумберг, и есть мультипликация советских времён (во всяком случае, её классическая часть).
Стоя у самых истоков отечественной анимации (уникальные кукольные творения Старевича не в счёт), он первым вырвался из русла агитационных пропагандистких композиций (замечательных) и стал снимать преимущественно детскую мультипликацию. Он же придумал одного из первых сквозных персонажей - утёнка-фантазёра из Трёх мушкетёров и Лгунишки. После их выхода он подвергся жесточайшей критике в подражании Диснею со стороны коллег по цеху, в-частности другого корифея жанра и своего частичного однофамильца Александра Иванова. Критике, отчасти, заслуженной. Как бы то ни было, вектор его творчества несколько сместился. После разноса от соратников он создал несколько экранизаций сказок Корнея Чуковского, а после, уже в военное время, вместе с другими нашими мультипликаторами ушёл на свой фронт борьбы с немецкими агрессорами, фронт мультипликационный; В частности, с тем же Александром Ивановым выпустил один из первых мультплакатов Отечественной Войны - Не топтать фашисткому сапогу нашей Родины.
После Победы, уже окончательно созревший мастер, открыл для своего зрителя удивительный мир русского фольклора. Один за другим он снял настоящие шедевры; Гуси-лебеди, Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях, и, конечно, гениальный Конёк-Горбунок по сказке Петра Ершова, переживший аж три редакции.
На волне успеха своего творчества Иванов-Вано решился на непростую задачу, переносе оперы посредством мультипликации, на киноэкран. Надо заметить, что в послевоенное время театральная сцена не была уделом интеллигенции, советский пролетариат штурмом брал билетные кассы, а полупустые залы были уникальным явлением.
Взвесив все "за" и "против" он решил экранизировать оперу Римского-Корсакова по одноимённой пьесе Александра Островского "Снегурочка", разбавив вокальные партии в исполнении солистов Большого театра стихотворными вставками из произведения-оригинала. Результат был триумфальным, полнометражный мультфильм, сочетающий в себе красоту и образность дохристианской славянской мифологии, хтоничной, и, в то же-время, перекликающейся с новой советской с будоражащей яркой музыкой Римского-Корсакова стал одним из лидеров проката своего года.
Впереди у режиссёра были Двенадцать месяцев, совместная с Норштейном новаторская Сеча при Керженце и замечательная Сказка о царе Салтане, увенчавшая его творческий путь. Но Снегурочка навсегда осталась уникальным явлением в одной из ведущих мультипликаций мира.
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