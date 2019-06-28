Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегалодон" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снегурочка Снегурочка
Киноафиша Фильмы Снегурочка Отзывы о мультфильме «Снегурочка»
Снегурочка 1952 / СССР
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о мультфильме «Снегурочка»

Вся информация о мультфильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Дед Мазай 28 июня 2019, 09:15
Оценка
Мультипликационная опера
Ивана Иванова-Вано можно смело было бы назвать одним из родоначальников советской мультипликации, если бы он не прошёл вместе с ней весь её увлекательный и триумфальный путь до самых перестроечных времён. По сути, он, наряду с сёстрами Брумберг, и есть мультипликация советских времён (во всяком случае, её классическая часть).
Стоя у самых истоков отечественной анимации (уникальные кукольные творения Старевича не в счёт), он первым вырвался из русла агитационных пропагандистких композиций (замечательных) и стал снимать преимущественно детскую мультипликацию. Он же придумал одного из первых сквозных персонажей - утёнка-фантазёра из Трёх мушкетёров и Лгунишки. После их выхода он подвергся жесточайшей критике в подражании Диснею со стороны коллег по цеху, в-частности другого корифея жанра и своего частичного однофамильца Александра Иванова. Критике, отчасти, заслуженной. Как бы то ни было, вектор его творчества несколько сместился. После разноса от соратников он создал несколько экранизаций сказок Корнея Чуковского, а после, уже в военное время, вместе с другими нашими мультипликаторами ушёл на свой фронт борьбы с немецкими агрессорами, фронт мультипликационный; В частности, с тем же Александром Ивановым выпустил один из первых мультплакатов Отечественной Войны - Не топтать фашисткому сапогу нашей Родины.
После Победы, уже окончательно созревший мастер, открыл для своего зрителя удивительный мир русского фольклора. Один за другим он снял настоящие шедевры; Гуси-лебеди, Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях, и, конечно, гениальный Конёк-Горбунок по сказке Петра Ершова, переживший аж три редакции.
На волне успеха своего творчества Иванов-Вано решился на непростую задачу, переносе оперы посредством мультипликации, на киноэкран. Надо заметить, что в послевоенное время театральная сцена не была уделом интеллигенции, советский пролетариат штурмом брал билетные кассы, а полупустые залы были уникальным явлением.
Взвесив все "за" и "против" он решил экранизировать оперу Римского-Корсакова по одноимённой пьесе Александра Островского "Снегурочка", разбавив вокальные партии в исполнении солистов Большого театра стихотворными вставками из произведения-оригинала. Результат был триумфальным, полнометражный мультфильм, сочетающий в себе красоту и образность дохристианской славянской мифологии, хтоничной, и, в то же-время, перекликающейся с новой советской с будоражащей яркой музыкой Римского-Корсакова стал одним из лидеров проката своего года.
Впереди у режиссёра были Двенадцать месяцев, совместная с Норштейном новаторская Сеча при Керженце и замечательная Сказка о царе Салтане, увенчавшая его творческий путь. Но Снегурочка навсегда осталась уникальным явлением в одной из ведущих мультипликаций мира.
28 июня 2019, 09:15 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 31 комментарий
Флэш
Флэш 3 комментария
Форсаж 10
Форсаж 10 15 комментариев
Король неба 2 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App