Violet[как Кевин провожает 'потерянную девочку' домой]Я не потерялась. Просто кто-то переехал с моей улицы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
LilЯ замужем за этим баром. Чёрт, я, э-э, я бы там спала, если бы у меня хватило наглости ходить босиком. Но это я такая, понимаешь? Я — настоящий койот. Простая деревенская девчонка, пытающаяся выжить в большом и злостном городе.
LilТы когда-нибудь просыпалась трезвой после случайной ночи, а рядом кто-то лежит на твоей руке, и он такой урод, что лучше бы ты откусила себе руку, чем рискнула его разбудить? Вот это и есть гадкий койот.
GirlБоже мой. Но почему ты назвала бар именно так?
LilВода, которую я подаю, только с ячменём и хмелем. Эй, ребята, у нас в баре воду подают?
EverybodyЧёрт, никакой воды!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bill SanfordНет, это неприемлемо. Я не собираюсь повторять одну и ту же ошибку дважды. Ты не вернёшься работать к Питу. Мне всё равно, что для этого нужно. Мне всё равно, сколько барыг ты перетаскаешь. Ты не придёшь домой. Я не впущу тебя обратно в дом. Забудь об этом.
KevinНет, конечно нет, это было бы нарушением личного пространства.
[поёт]
KevinДетка, ты — правильный вид неправильности.
VioletДавай, смейся. Потому что ты не скажешь ничего, что могло бы меня задеть.
KevinЯ просто пытаюсь сказать, что мне нравится твоя музыка. Ты всегда так хорошо принимаешь комплименты?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
VioletПривет. Я Вайолет Сэнфорд. Я недавно переехала в Нью-Йорк и хотела узнать, не могли бы вы передать мою запись одному из ваших артистов.
WendyВайолет, это так мило! А теперь позволь рассказать о себе. Меня зовут Венди, я приехала в Нью-Йорк в 21 год, чтобы стать танцовщицей, но сломала большой палец на ноге, а потом меня залетела какая-то актёрская сволочь, которая бросила меня ради Корпуса Мира, так что последние 16 лет я растила дочь одна, а две недели назад она заявила, что она бисексуалка и что ненавидит меня сильнее всех на свете.
[смеётся]
WendyТак расскажи, чем могу помочь, пожалуйста, потому что я умираю от желания воплотить *твои* мечты в жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вайолет[увидев Рэйчел, Кэмми и Зоу впервые]Ты знаешь этих девчонок?
РомероО, да. Они тут каждое утро примерно в это время. Расслабляются. Им так положено по работе.
KevinЭто место — шутка, понял? Люди приходят сюда не послушать, как ты поёшь, а посмотреть, как девчонки на баре двигаются!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bill SanfordНет, это потому что впервые в жизни мне стало стыдно за тебя. Никогда бы не подумал, что такое возможно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
LilЭй, все, заткнитесь! Хочу представить вам мою новую девушку, её зовут... Джерси! Джерси — бывшая воспитательница в детском саду и бывшая монахиня, которая только что сбежала из монастыря и устала быть единственной девственницей в Нью-Йорке! Кто-нибудь хочет угостить её выпивкой?
LilЯ говорю про тебя и твоего парня, которые устроили скандал в моём баре. Я говорю про моего друга с разбитым носом. Правила были просты, Джерси. Я увольнял девушек за гораздо меньшее.
VioletЧто, теперь мне нельзя иметь парня? Что за тупая херня?
LilСлушай, это моё место. И я не собираюсь рисковать всем, что у меня есть, из-за твоей личной жизни. Это бизнес, и ничего больше.
VioletЭто не бизнес. Я вкалываю для тебя, а ты должна быть моей подругой!
LilЯ никогда не говорила, что я твоя подруга. Я твоя начальница, и ты знала правила, как и все остальные.
VioletХватит уже с этими "правилами". Это, блин, бар!
Lil[протягивает Violet её гитару]Так чего ты тогда так расстроена?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
VioletАх да, про тебя не говорим, да? Большая тайна. Давай, Кевин, сыграем в игру. Я угадаю, почему ты уехал из Австралии.
KevinНе важно.
VioletТы сидел в тюрьме? Нет, не так. У тебя жена и четверо детей в Сиднее? Ну? Я близка? Давай, Кевин, времени мало. Почему ты сбежал из дома?
KevinУ меня не было дома! Это то, что ты хотела услышать? У меня нет семьи. Вот в чём большая тайна! Ты счастлива? А? Теперь пожалеешь меня? Обнимешь, пока я расскажу, что каждые два года меняли дом? У меня было плохое детство, ну и что. Мне не нужна твоя жалость! Потому что я здесь и стою на своих двух, как хотел. Это была моя мечта. По крайней мере, я сделал это с хоть какой-то гордостью.