Violet Ах да, про тебя не говорим, да? Большая тайна. Давай, Кевин, сыграем в игру. Я угадаю, почему ты уехал из Австралии.

Kevin Не важно.

Violet Ты сидел в тюрьме? Нет, не так. У тебя жена и четверо детей в Сиднее? Ну? Я близка? Давай, Кевин, времени мало. Почему ты сбежал из дома?

Kevin У меня не было дома! Это то, что ты хотела услышать? У меня нет семьи. Вот в чём большая тайна! Ты счастлива? А? Теперь пожалеешь меня? Обнимешь, пока я расскажу, что каждые два года меняли дом? У меня было плохое детство, ну и что. Мне не нужна твоя жалость! Потому что я здесь и стою на своих двух, как хотел. Это была моя мечта. По крайней мере, я сделал это с хоть какой-то гордостью.

Violet А я не сделал, вот и всё?