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Киноафиша Фильмы Бар «Гадкий койот» Цитаты из фильма Бар «Гадкий койот»

Цитаты из фильма Бар «Гадкий койот»

Violet [как Кевин провожает 'потерянную девочку' домой] Я не потерялась. Просто кто-то переехал с моей улицы.
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Lil Я замужем за этим баром. Чёрт, я, э-э, я бы там спала, если бы у меня хватило наглости ходить босиком. Но это я такая, понимаешь? Я — настоящий койот. Простая деревенская девчонка, пытающаяся выжить в большом и злостном городе.
Violet Деревенская девчонка?
Lil Пьедмонт, Северная Дакота. Если хоть кому-то скажешь — убью.
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Customer Так что, по сути, у вас есть...?
Lil Джим, Джек, Джонни Рэд, Джонни Блэк и Хосе; все мои любимые мужчины. Можешь выпить, как хочешь, лишь бы в рюмке.
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Girl Можно я спрошу кое-что?
Lil Что?
Girl Что — о, что значит «Гадкий койот»?
Lil Ты когда-нибудь просыпалась трезвой после случайной ночи, а рядом кто-то лежит на твоей руке, и он такой урод, что лучше бы ты откусила себе руку, чем рискнула его разбудить? Вот это и есть гадкий койот.
Girl Боже мой. Но почему ты назвала бар именно так?
Lil О, потому что «Рассвет» уже было занято.
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Violet Чего тебе надо?
Kevin Ну, сейчас три часа ночи, хочу того, чего хочет каждый мужчина.
[пауза]
Kevin Завтрак!
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Cammie Я — Кэмми, русская соблазнительница.
Violet Вайолет, сестра из Джерси.
Cammie А это Рейчел, нью-йоркская с#чка. У всех у нас свои роли. Только Рейчел действительно с#чка, а я действительно соблазнительница.
Lil Кэмми, ты можешь быть соблазнительницей, только если перестанешь спать со всеми подряд, детка.
Cammie Да, я всё время забываю об этом!
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Lil Это Рэйчел, у неё многому можно научиться.
Violet Она только что отрезала парню конский хвост.
Lil Да, суд велел ей ходить на курсы по контролю гнева после того, как она отмудохала клиента за то, что он лапал её зад. Он подал жалобу, а я ей повысил зарплату. За здоровье!
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Violet Не хочу давить на удачу, но не мог бы ты сказать, зачем ты меня нанимаешь?
Lil Потому что, эм, у среднего мужика в штанах живёт малыш, двухлетний прямо там, в его брюках.
Violet В мужских штанах двухлетние дети — вот зачем ты меня нанимаешь?
Lil Ты похожа на воспитательницу в детском саду. Детям понравится.
Violet Жаль, что спросила.
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Violet У вас есть бронь?
Lil Ээ, да, на имя "Чугунная сука без сердца".
Violet Может, на имя "Упрямая и настойчивая"?
Lil Да! Вот оно.
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Guy Давай, тряси! Быстрее!
[Рэйчел хмурится]
Lil Не надо, Рэйч. Он большой, а ты ещё на испытательном сроке.
Rachel Не волнуйся, эти занятия действительно дают результат!
[бьёт тыльной стороной кулака ему в лицо]
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Lil Дай угадаю: Пьедмонт, Северная Дакота.
Violet Саут Эмбой, Нью-Джерси.
Lil Одинаково.
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Violet Кэмми, кажется, я только что влюбилась в тебя.
Cammie О, Вайолет, я не лесбиянка. Я играла в низших лигах, но в профи так и не попала.
Violet Это *не* то, что я имела в виду.
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[Кевин целует Виолетту, затем начинает уходить]
Kevin Хорошего дня!
Violet «Хорошего дня»?
Kevin Да, я запаниковал, не знал, что ещё сказать!
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Bill Sanford Положи немного перцового баллончика в сумочку. Даже если не уверена, просто начни брызгать.
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Violet Слушай, ты правда владелица? Потому что у меня были жёсткие пару дней, и последнее, что мне нужно — это официантка с амбициями, которая тратит моё время.
Lil Начнёшь в пятницу вечером.
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Bill Sanford [когда Вайолет резко разворачивается на переполненной платной дороге] Я случайно говорил, что недавно попал в жуткую аварию?
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Rachel Лил, мы подаём с виски воду?
Lil Вода, которую я подаю, только с ячменём и хмелем. Эй, ребята, у нас в баре воду подают?
Everybody Чёрт, никакой воды!
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Bill Sanford Нет, это неприемлемо. Я не собираюсь повторять одну и ту же ошибку дважды. Ты не вернёшься работать к Питу. Мне всё равно, что для этого нужно. Мне всё равно, сколько барыг ты перетаскаешь. Ты не придёшь домой. Я не впущу тебя обратно в дом. Забудь об этом.
🧡
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Violet Я хочу свою кассету.
Kevin Чувствовал, что ты вернёшься ко мне.
Manager В кухне свиданий не бывает, О’Доннелл.
Violet Я не останусь. Я... просто хочу свою кассету. Пожалуйста.
[он протягивает ей кассету]
Violet Спасибо. Пока.
Kevin Ты правда написал все эти песни?
Violet Ты слушал мою кассету?
Kevin Нет, конечно нет, это было бы нарушением личного пространства.
[поёт]
Kevin Детка, ты — правильный вид неправильности.
Violet Давай, смейся. Потому что ты не скажешь ничего, что могло бы меня задеть.
Kevin Я просто пытаюсь сказать, что мне нравится твоя музыка. Ты всегда так хорошо принимаешь комплименты?
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Violet Привет. Я Вайолет Сэнфорд. Я недавно переехала в Нью-Йорк и хотела узнать, не могли бы вы передать мою запись одному из ваших артистов.
Wendy Вайолет, это так мило! А теперь позволь рассказать о себе. Меня зовут Венди, я приехала в Нью-Йорк в 21 год, чтобы стать танцовщицей, но сломала большой палец на ноге, а потом меня залетела какая-то актёрская сволочь, которая бросила меня ради Корпуса Мира, так что последние 16 лет я растила дочь одна, а две недели назад она заявила, что она бисексуалка и что ненавидит меня сильнее всех на свете.
[смеётся]
Wendy Так расскажи, чем могу помочь, пожалуйста, потому что я умираю от желания воплотить *твои* мечты в жизнь.
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Вайолет [увидев Рэйчел, Кэмми и Зоу впервые] Ты знаешь этих девчонок?
Ромеро О, да. Они тут каждое утро примерно в это время. Расслабляются. Им так положено по работе.
Вайолет Они шлюхи?
Ромеро Нет.
[передаёт Вайолет спичечный коробок]
Ромеро Койоты.
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Kevin Для протокола — я лишь пялился на твою задницу первые пятнадцать минут!
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Violet Ты коллекционируешь комиксы? Это так мило.
Kevin Это не мило... это очень сурово и по-мужски.
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Violet Ладно, меня ещё никто не уставлял смотреть на мою задницу полчаса, так что я скажу «спокойной ночи» и надеюсь, что ты ответишь тем же.
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Violet Это моя работа!
Kevin Для тебя это чёртова песочница, в которую ты суёшь свою голову!
Violet Что это должно значить?
Kevin Это место — шутка, понял? Люди приходят сюда не послушать, как ты поёшь, а посмотреть, как девчонки на баре двигаются!
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Bill Sanford Нет, это потому что впервые в жизни мне стало стыдно за тебя. Никогда бы не подумал, что такое возможно.
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Lil Эй, все, заткнитесь! Хочу представить вам мою новую девушку, её зовут... Джерси! Джерси — бывшая воспитательница в детском саду и бывшая монахиня, которая только что сбежала из монастыря и устала быть единственной девственницей в Нью-Йорке! Кто-нибудь хочет угостить её выпивкой?
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Kevin [следуя за Вайолет] Хочешь сыграть в игру?
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Lil Я же говорил(а) — не нарушай правила.
Violet О чём ты вообще?
Lil Я говорю про тебя и твоего парня, которые устроили скандал в моём баре. Я говорю про моего друга с разбитым носом. Правила были просты, Джерси. Я увольнял девушек за гораздо меньшее.
Violet Что, теперь мне нельзя иметь парня? Что за тупая херня?
Lil Слушай, это моё место. И я не собираюсь рисковать всем, что у меня есть, из-за твоей личной жизни. Это бизнес, и ничего больше.
Violet Это не бизнес. Я вкалываю для тебя, а ты должна быть моей подругой!
Lil Я никогда не говорила, что я твоя подруга. Я твоя начальница, и ты знала правила, как и все остальные.
Violet Хватит уже с этими "правилами". Это, блин, бар!
Lil [протягивает Violet её гитару] Так чего ты тогда так расстроена?
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Violet Ах да, про тебя не говорим, да? Большая тайна. Давай, Кевин, сыграем в игру. Я угадаю, почему ты уехал из Австралии.
Kevin Не важно.
Violet Ты сидел в тюрьме? Нет, не так. У тебя жена и четверо детей в Сиднее? Ну? Я близка? Давай, Кевин, времени мало. Почему ты сбежал из дома?
Kevin У меня не было дома! Это то, что ты хотела услышать? У меня нет семьи. Вот в чём большая тайна! Ты счастлива? А? Теперь пожалеешь меня? Обнимешь, пока я расскажу, что каждые два года меняли дом? У меня было плохое детство, ну и что. Мне не нужна твоя жалость! Потому что я здесь и стою на своих двух, как хотел. Это была моя мечта. По крайней мере, я сделал это с хоть какой-то гордостью.
Violet А я не сделал, вот и всё?
Kevin Ну, просто расстегни блузку немного и расстегни штаны, покажи немного кожи. Думаю, ты сама поймёшь.
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Rachel Детка, ты могла бы танцевать на сцене. Я хочу видеть твои лифчики!
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Rachel Эй, эй! Это не бензоколонка, сынок.
[поцелуй]
Rachel Жди своей очереди!
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Gloria Знаешь, нам с тобой стоит как-нибудь вместе поужинать!
Bill Sanford Я закрываю двери на замок.
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Violet Ты говорил, что я могу стать кем угодно.
Bill Sanford Я никогда не говорил «композитором в Нью-Йорке».
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Kevin Что ты делаешь, когда понимаешь, что все твои мечты сбылись?
Violet Оплачиваешь старые долги.
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Bill Sanford Эй, я что, к тебе в офис приеду и посигналю?
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Cammie [про любимый фильм плеймейтки Дженнифер Роверо — «Спасти рядового Райана»] Алло? Голая девчонка в армейских ботинках? Легкая добыча.
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Violet Почему ты не сдаёшься?
Kevin Потому что я всю жизнь сдавался перед людьми, и это отвратительная привычка. Так что ты либо поёшь в клубе, либо...
Violet Или что?
Kevin Я больше никогда тебя не поцелую.
Violet Похоже на угрозу, мистер О’Доннелл.
Kevin Ну, скажем так — впереди будет долгая холодная зима.
Violet Это должно меня убедить?
Kevin Сработало, да? Коленки у тебя уже подкашиваются.
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Bidding Customer Сорок долларов!
Coyote Ugly Bar Patron Прекрати! Что ты делаешь?
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Violet Я автор песен, здесь есть кто-то, с кем я могу поговорить о своих песнях?
Fiji Mermaid Waiter Я уже 12 лет еле свожу концы с игрой на саксофоне. Что вам принести из бара?
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Zoe Это собрание в церкви или в баре? Давайте, шуму побольше!
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Violet Ладно, ты выиграл. Я сделаю это.
Kevin Обожаю побеждать.
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College Guy Это самая крутая вечеринка, на которой мы вообще были, или как?
College Guy О, да!
🧡
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[На аукционе, где торгуют отцом Виолетты]
Bidding Customer Скинь с него часть!
[Отец Виолетты начинает раздеваться]
Bidding Customer Ладно, надень обратно часть.
🧡
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Violet [официантка, мечтающая о Нью-Йорке] Приятного аппетита, ребята. Это последний пирог, который я когда-либо подам.
🧡
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Пайпер Перабо
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Мария Белло
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Адам Гарсия
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Бриджет Мойнэхэн
Bridget Moynahan
Джон Гудман
Джон Гудман
John Goodman
Бад Корт
Bud Cort
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Мелани Лински
Melanie Lynskey
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Тайра Бэнкс
Tyra Banks
Крис Уайлд
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