Смотрите на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Крушение"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Бар «Гадкий койот»
Бар «Гадкий койот», 2000: актеры и роли
Coyote Ugly
Бар «Гадкий койот»
2000 / США
6.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Бар «Гадкий койот», 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид МакНэлли
David McNally
В ролях
Пайпер Перабо
Piper Perabo
Адам Гарсия
Adam Garcia
Джон Гудман
John Goodman
Мария Белло
Maria Bello
Изабелла Мико
Izabella Miko
Тайра Бэнкс
Tyra Banks
Бриджет Мойнэхэн
Bridget Moynahan
Мелани Лински
Melanie Lynskey
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Мира
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
13 изгнаний дьявола
Отзывы
2022, Испания, ужасы, триллер
На краю
Отзывы
2022, США, триллер
Турбозавры. Зимние приключения
Отзывы
2022, Россия, семейный, анимация
Иван Царевич и Серый Волк 5
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Одни на каникулах
Рецензия
Отзывы
2022, Нидерланды / Швейцария, семейный, приключения, комедия
Непослушник 2
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Отзвуки прошлого
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, вестерн
Related video
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)