Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моя ужасная сестра 2"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Три идиота
Три идиота, 2009: актеры и роли
3 Idiots
Три идиота
2009 / Индия
Смотреть трейлер
8.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 8.4
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Три идиота, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Раджкумар Хирани
Rajkumar Hirani
В ролях
Аамир Кхан
Aamir Khan
Боман Ирани
Boman Irani
Оми Вайдя
Omi Vaidya
Карина Капур
Kareena Kapoor Khan
В прокате
Премьеры
Онлайн
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Крылатая история
Отзывы
2023, Канада / Германия, анимация
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Одержимые злом
Отзывы
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Related video
Точил зуб на Иволгина и краснел перед зрителями: не догадаетесь, что скрывал Булдаков
Жуткие детали: советская Хюррем раскрыла, что ее больше всего поразило в гареме
Самая постыдная роль: на что пришлось пойти Алферовой, чтобы угодить Захарову
Худший Бендер за всю историю: парадокс, но его сыграл лучший актер России
Этот тест всего за 5 вопросов ответит, чего вам ждать в будущем
Делон окончательно ушел из кино после этого русского фильма: за съемки в нем благодарит небеса
Когда отец — один из главных красавцев страны: как выглядит сын Арнтгольц от известного актера
Прославил на весь СССР: Гайдай много лет не говорил с этим актером по странной причине
Будут помнить всегда: женщины с этими именами не умеют прощать обиды
Швецова точно бы не устояла: как сейчас выглядит главный сердцеед «Тайн следствия»
Видно, что вот-вот умрет: в этом изможденном «старике» не узнать Андрея Миронова
Все было куда страшнее, чем в фильме: история настоящего ворошиловского стрелка шокирует
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить